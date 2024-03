Limoges fait un grand pas vers le maintien, Chalon s’enlise

En l’espace de quatre jours, le Limoges CSP savait qu’il faisait face à l’une de ses séquences les plus importantes de la saison : un match face à un concurrent direct pour le maintien, Chalon-sur-Saône, ce samedi, puis un rendez-vous dans les bureaux de la DNCCG mardi pour rassurer et convaincre le gendarme financier…

La première partie du contrat, certainement plus facile à assumer que l’autre, a été bouclée… Admirables dans leur façon de faire fi des turbulences extérieures, les joueurs limougeauds ont validé leur 13e victoire de la saison sur le parquet, la 11e au classement. Un succès facile (107-88) qui aura le mérite d’alléger une période peu évidente : depuis la prise de fonction de Jean-Marc Dupraz, le CSP n’avait gagné que 2 matchs sur 7. Et jamais aussi largement que ce samedi, avec une formidable doublette arrière américaine : un match référence en pro pour Tyree Appleby (26 points à 8/12, 4 rebonds et 9 passes pour 33 d’évaluation) et un Kameron McGusty retrouvé (19 points à 7/9 et 4 passes décisives). Derrière, quatre autres joueurs ont atteint la barre des 10 points, dont le revenant Ike Udanoh.

Le fantôme de DeMonte Harper

Sans rien enlever au mérite de Limoges, l’Élan Chalon lui a grandement facilité la tâche… Loin d’être très réjouissante ces derniers temps, si ce n’est l’éclaircie offerte par le buzzer beater d’Antoine Eito face à l’ASVEL, l’équipe bourguignonne a touché le fond, livrant l’une de ses pires prestations de la saison. Sans envie, ni défense, les hommes de Savo Vucevic avaient déjà encaissés 58 points à la mi-temps (58-42) ! Le Palais des Sports de Beaublanc a sûrement dû se pincer en voyant revenir le fantôme de DeMonte Harper (0 point à 0/2 et 1 balle perdue en 7 minutes), autrefois si étincelant avec le CSP, dépositaire de la formidable quatrième place du Cercle Saint-Pierre en 2022. Mais les supporters limougeauds n’en auront que faire : en prenant une longueur d’avance sur l’Élan, en plus du panier-average, leur club préféré a fait un pas de géant vers un sauvetage sportif. Reste la seconde lame administrative…