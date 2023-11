Elan Chalon – Limoges : Demonte Harper ne manque pas ses retrouvailles avec le CSP

Betclic ELITE - Au Colisée en ouverture de la 13e journée de championnat, l'Elan Chalon est parvenu à résister au retour du Limoges CSP en fin de match (80-78). Une victoire due en grande partie à l'apport de sa récente recrue, Demonte Harper (24 points), qui a joué un vilain tour à son ancienne équipe.

Ce fameux syndrome de l’ancien joueur. À l’occasion de son déplacement à Chalon-sur-Saône, le Limoges CSP a pu se rappeler à quel point Demonte Harper pouvait être un redoutable marqueur. Au Colisée, l’Elan Chalon a pu compter sur un grand match de l’arrière américain (24 points dont 5/6 à 3-points et 4 rebonds pour 25 d’évaluation) afin d’abord de creuser l’écart, avant que le reste du collectif ne résiste au retour limougeaud (80-78).

À la mi-temps, déjà 15 points pour Demonte Harper

Titularisé pour son 2e match avec l’Elan (8 points lors de sa première sortie contre la JL Bourg), Demonte Harper n’a pas mis bien longtemps à signer une nouvelle performance de choix dans le championnat de France. Ovationné dès sa première sortie par le Colisée après inscrit 2 de ses 3 premiers tirs, c’est en fin de 2e quart-temps que le joueur de 34 ans a mis en avant ses qualités de marqueur en inscrivant quasiment 10 points consécutivement, pour culminer déjà à 15 unités à la mi-temps. Surtout, il a permis à Chalon-sur-Saône de déjà prendre le large au bout de 20 minutes (46-33, 20′).

Demonte Harper, tu pleures deux fois avec lui. Quand il part et quand tu le recroises. 15 points pour lui en première période. — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) November 25, 2023

Pas de Nicolas Lang en seconde période pour Limoges

En deuxième période, est venu le tour du Limoges CSP de voir un joueur se mettre en avant. Sous l’impulsion de son meneur américain Tyree Appleby (27 points, 7 rebonds, 6 passes décisives et 6 pertes de balles), le Cercle Saint-Pierre s’est rapproché à 2 petits points sur une série de 11-0 (57-55, 28′). Limoges complètement revenu dans la partie, l’ultime période a donné lieu à un mano à mano entre les deux équipes (sans Nicolas Lang, blessé en début de 3e quart-temps). Dans les toutes dernières secondes de la partie, Alexandre Chassang (6 points et 7 rebonds) a eu la balle de l’égalisation suite à un rebond offensif glâné après un lancer-franc raté (volontairement ?) par Lucas Beaufort (7 points, 7 rebonds et 5 passes décisives) mais n’a pas réussi à convertir son floater (80-78).

Grâce au gros match de Demonte Harper, bien secondé par Aleksej Nikolic à la mène (16 points, 6 passes décisives et 6 fautes provoquées), Chalon-sur-Saône (5 victoires et 7 défaites) a ainsi pu l’emporter contre le Limoges CSP (4 victoires et 5 défaites), qui reste agglutiné à la place de premier relégable (16e).

