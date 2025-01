[Vidéo] Une journée avec Tom Digbeu à la BAL

Tom Digbeu est présent à Rabat (Maroc), pour la quatrième édition du BAL Combine. Son objectif : séduire l’une des douze équipes qui participeront à la Basketball Africa League (BAL) entre avril et juin, la nouvelle ligue africaine parrainée par la FIBA et la NBA.

Dans le cadre de l’événement, Tom Digbeu (1,99 m, 23 ans) nous invite à découvrir en vidéo les coulisses de ce camp d’entraînement, entre tests physiques, matchs ou encore moments de récupération. Pendant trois jours, l’ancien joueur de l’Alliance Sport Alsace et les 33 autres joueurs conviés (comme Carl Ona Embo (1,88 m, 35 ans), Landing Sane (2,11 m, 34 ans) ou Luc Loubaki (1,93 m, 27 ans)) dans la capitale marocaine dans le but d’attirer l’attention des recruteurs. Retrouvez dans le tweet ci-dessous la vidéo.

🎥 A day in the life of a player at the BAL Combine!

From drills to games and everything in between, get an inside look at the grind in Rabat. 🏀 pic.twitter.com/mBCRTRId3o

— Basketball Africa League (@theBAL) January 13, 2025