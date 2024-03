[Vidéo] Victor Wembanyama (Spurs) bat son record de points en NBA face aux Knicks

Face aux New York Knicks (victoire 130-126, a.p.), Victor Wembanyama a livré l’un de ses matchs les plus aboutis en carrière avec 40 points (son record) à 13/22 dont 4/9 à 3-points, 20 rebonds et 7 passes décisives en 38 minutes.« Être différent, unique, c’est quelque chose que j’essaye de faire. [Je veux] marquer les gens », explique-t-il en conférence de presse, alors Miles McBride a également livré une grosse prestation pour les Knicks avec 61 points. « J’ai une certaine fierté à faite de nouvelles choses pour remplir mon C.V. ».

« Cela montre simplement ce qu’il va devenir »

Gregg Popovich, l’entraîneur des Spurs, complète : « Quand on regarde ses statistiques, on peut se dire que c’est fou mais cela montre simplement ce qu’il va devenir lorsqu’il comprendra toute l’intensité physique qui l’attend et comment la gérer ».