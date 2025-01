Villeneuve d’Ascq cherche des renforts

Villeneuve d’Ascq traverse une période délicate. À peine remis de l’effort colossal consenti pour battre l’Estudiantes Madrid après trois prolongations et obtenir une qualification européenne éreintante, le club est passé tout près d’une victoire à Bourges, leader de la Ligue féminine et poids lourd de l’Euroligue, en Coupe de France. Cependant, le club nordiste doit impérativement se renforcer pour faire face aux défis physiques et tactiques qui l’attendent.

Depuis plusieurs semaines, les dirigeants villeneuvois, menés par le président Carmelo Scarna, multiplient les recherches pour trouver des joueuses disponibles sur un marché très concurrentiel. « Le souci numéro un, c’est qu’il y a très peu de joueuses libres actuellement, » confie-t-il dans La Voix du Nord. « Les meilleures partent en Chine pour des salaires avoisinant 20 000 euros par mois, ou encore en Italie et en Espagne pour 10 000 euros. Nous ne pouvons pas rivaliser avec ces montants. »

Cette recherche est devenue impérative après plusieurs coups durs pour le collectif villeneuvois. La retraite prématurée d’Helena Ciak (1,97 m, 35 ans), le départ de l’Américaine Kelsey Bone (1,93 m, 33 ans) vers la Chine, et la blessure longue durée de Maia Hirsch (1,96 m, 21 ans) ont laissé un vide dans la raquette. Seule l’intérieure Aminata Gueye (1,90 m, 22 ans) tente de combler ce déficit, mais son entraîneur Maxime Bézin s’inquiète de son surmenage : « Elle joue beaucoup trop à mon goût. Elle ne pourra pas tenir longtemps à ce rythme. »

Face à cette situation, l’entraîneur et son staff déploient d’immenses efforts pour trouver les profils idéaux. « Depuis deux semaines, nous avons évalué près d’une centaine de joueuses. Mais je veux choisir celle qui montera dans le bus avec nous, et je refuse de me précipiter sur n’importe qui, » insiste Bézin. L’objectif est clair : recruter une pivot capable de soulager Gueye, mais également une ailière pour remplacer la Croate Iva Slonjsak (1,83 m, 27 ans), partie récemment.

Malgré les contraintes financières et les difficultés à trouver des renforts de qualité, l’ESBVA-LM entend maintenir son ambition et son exigence pour s’approcher des playoffs en LBWL et continuer sa route en EuroCup féminine.