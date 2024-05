Villeneuve d’Ascq retourne la situation lors de la première manche chez Basket Landes

Villeneuve d’Ascq a pris une option sur le titre en s’imposant chez Basket Landes (66-70) ce samedi 11 mai pour le match aller des finales de playoffs LFB. Après une première mi-temps nettement à l’avantage des locales (36-22), les joueuses de Rachid Méziane ont inversé la tendance au retour des vestiaires.

+14 : le récital offensif landais à la mi-temps

D’entrée de jeu, Basket Landes a répondu présent devant un public en ébullition (14-7, 6′). Dominatrices dans la peinture, les Landaises se sont appuyées sur l’efficacité redoutable de Luisa Geiselsöder (8 points à 4/6 aux tirs, 8 rebonds rebonds et 4 passes décisives pour 17 d’évaluation en 29 minutes). Sans trembler, Villeneuve d’Ascq a rapidement recollé au score (17-14, 8′). Menée après dix premières minutes très intenses (21-16), l’équipe de Rachid Méziane a vu Maxuella Lisowa-Mbaka sortir sur blessure. Sur une remontée de balle, l’internationale belge s’est tordue la cheville et a été contrainte de rejoindre le banc de touche.

Sérieuses défensivement et dominatrices au rebond, les joueuses de Julie Barennes ont maintenu l’écart dans cette première mi-temps. Grâce à un jeu en transition très efficace et sous l’impulsion d’Angela Salvadores (14 points à 4/7 et 4 rebonds pour 14 d’évaluation en 26 minutes), Basket Landes a pris ses distances, comptant jusqu’à longueurs d’avance au cœur du deuxième quart-temps (31-20, 16′). Dans le dur et gênée sur leurs relations de passe par des Landaises mortes de faim, Villeneuve d’Ascq est rentré aux vestiaires avec un déficit de 14 points (36-22).

Villeneuve d'Ascq malmenée dans les Landes ! Trop maladroites dans cette première mi-temps, les joueuses de Rachid Meziane accusent un retard de 14 points au moment du retour au vestiaire !@basketlfb #LaChainedeTousLesSports pic.twitter.com/pGpzqrn151 — Sport en France (@sport_en_france) May 11, 2024

Le réveil de Villeneuve d’Ascq

Rachid Méziane avait demandé une réaction de ses joueuses à la mi-temps. C’est chose faite puisque dès l’entame de la deuxième période, Villeneuve d’Ascq a infligé un 6-0. Beaucoup plus agressives défensivement et adroites sous le cercle, les coéquipières de Caroline Hériaud (11 points à 4/10, 5 passes décisives et 2 rebonds pour 10 d’évaluation en 33 minutes) sont revenues à égalité (50-50, 29′), avant que Marie Pardon (8 points à 3/7 et 3 passes décisives pour 5 d’évaluation en 18 minutes) ne redonne l’avantage aux locales (52-50, 30′).

Menées pendant la quasi totalité de la rencontre, les Guerrières sont repassées devant au meilleur des moments (60-61, 35′). Mais poussé par l’ambiance de l’Espace François Mitterrand, Alexis Peterson (8 points à 1/6, 5 rebonds, 4 passes décisives et 4 balles perdues pour 8 d’évaluation en 29 minutes) a décoché sa seule flèche à 3-points pour égaliser. Mais Villeneuve d’Ascq a repris les commandes une nouvelle fois (65-68, 38′) grâce à une Kamiah Smalls omniprésente (12 points à 4/12, 5 rebonds et 3 passes décisives pour 10 d’évaluation en 34 minutes) en fin de match, elle qui était restée longtemps muette auparavant. Dans une fin de match irrespirable, Kariata Diaby (11 points à 4/8 et 3 rebonds pour 12 d’évaluation en 31 minutes) a permis à Villeneuve d’Ascq de l’emporter (66-70).

QUEL COME BACK⚡️ Au bout du suspense, le leader de la saison régulière fait tomber Basket Landes devant son public pour la première fois de la saison et s'adjuge le gain du match 1 dans ces finales !@ESBVALM @basketlfb #LaChainedeTousLesSports pic.twitter.com/ukMRJVWD8p — Sport en France (@sport_en_france) May 11, 2024

En s’imposant à l’extérieur, Villeneuve d’Ascq aura l’occasion d’aller chercher le titre à domicile lors du match retour le vendredi 17 mai. À contrario, Basket Landes est dos au mur et devra l’emporter pour espérer accrocher une belle deux jours plus tard, toujours dans le Nord.