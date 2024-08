Vincent Collet désigné meilleur coach des Jeux Olympiques

Alors qu’il a confirmé, à demi-mots, son probable départ de l’équipe de France, Vincent Collet a terminé, si c’est réellement la fin, son mandat par une bonne note. Le sélectionneur normand, désormais double médaillé d’argent aux Jeux Olympiques, a été élu meilleur coach de la compétition.

Une récompense qui vient couronner les superbes choix tactiques entrepris face au Canada et l’Allemagne en phases finales, puis une finale accrochée face aux États-Unis, alors que la première partie des JO avait été beaucoup plus poussive à Lille, son plan de jeu étant même remis en cause par l’un de ses leaders historiques. « Il a fait une masterclass à partir de Paris », salue Evan Fournier, le contestataire de l’époque. « Je le remercie pour tout ce qu’il a fait sur ce tournoi. Il nous a vraiment transcendés sur ces phases finales et on lui doit beaucoup. »

Vincent Collet est également devenu le coach français le plus victorieux de l’histoire aux Jeux Olympiques. Avec 16 succès en 24 rencontres, il dépasse Robert Busnel, qui en comptait 14 sur 23. C’était le dernier record qui lui manquait en équipe de France.