Vincent Collet : « Nous gagnons ce match grâce à notre défense »

L’équipe de France a parfaitement débuté sa campagne de qualification à l’EuroBasket 2025 en l’emportant contre la Croatie (73-61). Le sélectionneur Vincent Collet et le meilleur marqueur des Bleus face aux Croates, Timothé Luwawu-Cabarrot, sont revenus sur ce succès en conférence de presse.

Vincent Collet (sélectionneur de l’équipe de France) : « C’était une bonne victoire car ce n’est jamais simple de jouer le premier match d’une fenêtre internationale. Nous gagnons ce match grâce à notre défense. On a eu des difficultés offensivement à plusieurs reprises, nous avons manqué de connexion. Mais je suis content de l’état d’esprit montré par les joueurs, nous avons joué dur. On a eu de la défense consistante. Il y a vraiment des motifs de satisfaction. Mais on sait que la défense est plus facile à mettre en place que l’attaque. L’état d’esprit était là en faisant 21 passes décisives pour 73 points marqués mais ça manquait de vitesse collective. On va essayer d’améliorer ça d’ici lundi (ndlr : match contre la Bosnie-Herzégovine).

Timothé Luwawu-Cabarrot (ailier de l’équipe de France) : « Je suis très heureux d’être de retour avec l’équipe de France (ndlr : premier match avec les Bleus pour TLC depuis la finale de l’EuroBasket 2022). Je pense qu’on a bien joué. Évidemment, il y a eu des erreurs parce que nous avons de nouveaux joueurs. On essaye de se comprendre les unes les autres. C’est une bonne victoire mais nous devons continuer à travailler. Cela fait très plaisir d’être de retour. Je suis content de jouer pour la France et de faire partie de cette équipe. »