Vincent Collet, Sandrine Gruda et Kevin Séraphin vont recevoir le Ballon de Cristal

C’est l’une des traditions des finales de la Coupe de France. Chaque année, plusieurs personnalités sont mises à l’honneur à la mi-temps du match masculin, récompensées de leur engagement tout au long de leur carrière par le Ballon de Cristal, un trophée fédéral.

La promotion 2025 est connue et a plutôt fière allure avec le plus grand sélectionneur de l’histoire de l’équipe de France, Vincent Collet, de retour à Bercy huit mois après la finale olympique, et la plus grande joueuse de l’histoire de l’équipe de France, Sandrine Gruda. Un autre ancien international sera applaudi par le public parisien : Kevin Séraphin, vice-champion d’Europe 2011.

Enfin, René Kirsch, président de la Ligue du Grand-Est entre 2008 et 2024, et l’ancien arbitre international Bruno Gaspérin seront les deux derniers récipiendaires du Ballon de Cristal.