Vincent Collet, un regard tourné vers l’avenir avec toujours « l’envie » de coacher

L’équipe de France masculine s’est qualifiée pour l’EuroBasket 2025 ce vendredi 21 février en l’emportant en Croatie sur le parquet de la mythique salle Jazine. Une qualification assurée par les troupes de Frédéric Fauthoux mais le début de l’aventure a été lancée par Vincent Collet, en février 2024. Cette fenêtre de qualification marquait l’avant-dernière mission du technicien normand, qui a ensuite mené les Bleus en finale olympique à Paris, avant de passer la main à son successeur.

Un regard apaisé sur les Jeux olympiques

Six mois après avoir dirigé l’équipe de France lors de la finale des Jeux olympiques face aux États-Unis, Vincent Collet s’est replongé avec curiosité dans cette aventure, notamment à travers la série Netflix Court of Gold. « Je ne suis pas dans la nostalgie », a-t-il assuré dans un entretien donné à Eric Michel du Parisien, expliquant que ces souvenirs restent vivaces et qu’il attendait avec impatience de découvrir ce que la plateforme de streaming a capté de l’intérieur.

Transmettre son savoir aux entraîneurs

Depuis son départ des Bleus, Vincent Collet s’est engagé auprès de la Direction Technique Nationale pour encadrer et former les entraîneurs français. Son rôle le mène à intervenir lors de séminaires et de colloques, comme récemment à la Leaders Cup à Caen ou sur le stage de l’équipe de France 3×3 à Poitiers. « Je prends plaisir à partager avec des jeunes coachs et à échanger tout en restant dans ma passion et mon activité. Je trouve enrichissant de transmettre. Bien sûr, je n’ai plus l’adrénaline des matchs et tout ce qu’il y a autour comme la pression. Mais, en même temps, c’est peut-être aussi bien de voir autre chose. Sûrement même », confie-t-il, tout en reconnaissant que l’adrénaline des matchs lui manque parfois.

M. Vincent Collet 🇫🇷🫡 L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France Masculine 5X5 (@FRABasketball) est présent avec les Bleus à Poitiers pour échanger, collaborer et apporter son expertise technique avec le groupe France. pic.twitter.com/bpgrx65l5Q — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) February 19, 2025

Un rôle stratégique aux Cleveland Cavaliers

Outre ses missions en France, Vincent Collet a rejoint les Cleveland Cavaliers en tant que consultant technique. Suivant attentivement les matchs de la franchise NBA, il apporte un regard extérieur à l’entraîneur Kenny Atkinson. « Mon regard de coach européen les intéresse », explique-t-il, mettant en avant une approche tactique différente et complémentaire à celle des Américains. Ce poste, bien que prenant – il se rend dans l’Ohio toutes les cinq/semaines -, ne l’empêche pas de rester attentif aux opportunités sur les bancs européens.

L’envie de coacher à nouveau

S’il est aujourd’hui spectateur sur les rencontres de haut-niveau, Vincent Collet ne cache pas son désir de retrouver un rôle plus actif. Il ne fait « pas une obsession », dit-il à propos d’un éventuel poste d’assistant-coach NBA, mais il reste ouvert à une opportunité en Betclic Élite ou en EuroLeague. « J’en ai envie, oui », avoue-t-il sur le fait de coacher de nouveau une équipe professionnelle. Car sa carrière de coach n’est sans doute pas terminée. « L’adrénaline des matchs, j’aime ça et cela n’a pas changé, répète-t-il. Ce n’est pas parce que nous sommes allés en finale des Jeux, au sommet, qu’elle a disparu. Je pense même que, chez moi, elle ne disparaîtra pas. »

{ Vincent Collet – Closeouts } ICYMI we were joined by French NT HC Vincent Collet to discuss tactical decisions, developing young talent, defensive shifts, closeout philosophy and much more! 🎧https://t.co/3eIzSRE8w3 pic.twitter.com/uvJ8U7qU1P — Slappin' Glass (@SlappinGlass) February 18, 2025

Un regard attentif les Bleus, comme avant d’en être le sélectionneur

Même éloigné du banc tricolore, Vincent Collet continue de suivre l’évolution de l’équipe de France. Mais ce n’est pas nouveau. « J’ai regardé l’équipe de France bien avant d’occuper le poste de sélectionneur. Je vais continuer après l’avoir coachée. Je la suis désormais en tant que Français, en simple spectateur avec peut-être un œil un peu plus attentif et en supporter, comme je regarde l’équipe de France de foot ou de rugby. » Un œil averti mais avant-tout un œil du passionné qu’il est resté.