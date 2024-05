Vincent Fandelet prolonge à Vitré

L’Aurore Vitré Basket Bretagne continue de construire son effectif pour la saison 2024-2025. Cette fois, le club breton mise sur l’expérience après les arrivées des jeunes Birahima Sylla et Sahel Mouhri. Vincent Fandelet (2,00 m, 31 ans), le capitaine, a prolongé avec le club breton. Il est arrivé en Bretagne en 2021 en provenance de Rueil. Le natif de l’Essone s’est rapidement imposé comme un joueur majeur de l’effectif. Il a bouclé ses deux premières saisons avec l’AVBB à environ 10 d’évaluation de moyenne.

Au micro de Ouest-France, le coach de Vitré Fabien Calvez est revenu sur la saison de Vitré. Il a surtout évoqué le nouveau projet du club. Les recrues Birahima Sylla et Sahel Mouhri font partie de ce projet basé autour de la jeunesse. Toutefois, l’entraîneur n’omet pas le recrutement de joueurs plus âgés :

« L’atout jeunesse ne dit pas un manque d’ambition. Au contraire, on veut adapter l’équipe à l’évolution de la N1. On sera à nouveau ambitieux la prochaine saison. Ce n’est pas non plus un choix économique mais un souhait pour continuer à performer à ce niveau. »