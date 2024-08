Vincent Fontaine, une autre recrue au Limoges CSP

Le Limoges CSP tient son nouveau responsable des opérations sportives : il s’agit de Vincent Fontaine.

Diplômé de la faculté de Droit et des Sciences Économiques de Limoges, il a déjà collaboré avec l’entraîneur actuel du Cercle Saint-Pierre, Jean-Marc Dupraz. Mais c’était à Levallois, club où Vincent Fontaine (60 ans) a entraîné avant de devenir directeur sportif et team manager. Passé plus tard par le STB Le Havre (2015-2017), il était depuis sept saisons le directeur des opérations sportives et team manager de l’Orléans Loiret Basket. Il se lance donc dans une nouvelle aventure où il aura à collaborer avec Crawford Palmer (directeur sportif), Jean-Marc Dupraz (l’entraîneur de l’équipe professionnelle) et la direction.

La déclaration du directeur sportif Crawford Palmer sur la signature de Vincent Fontaine au Limoges CSP : « Vincent Fontaine est une connaissance professionnelle de longue date, un collègue dans le métier de GM, ainsi qu’un rival par le passé avec qui on se disputait des joueurs quand il manageait à Orléans. Ses compétences d’organisation seront précieuses dans cette transition où nous devons rebâtir un secteur sportif professionnel de haut-niveau, et en peu de temps. Il connait le marché des joueurs, ce qui nous permet d’avoir des vrais échanges sur le recrutement pour avancer plus vite ; et sa relation familière avec Jean-Marc Dupraz nous permet d’aller rapidement vers l’essentiel et de travailler le plus sereinement possible – bien que nous soyons à Limoges ! Le staff et les joueurs vont apprécier sa maitrise de la logistique, gestion des équipements, etc., tout ce qui nous permettra de focaliser sur le travail, la performance et de chercher des victoires. »

Vincent Fontaine intègre le staff de l'équipe professionnelle en provenance de l' @OLB45 💚 L'article 👉 https://t.co/sd8VAjEOjD pic.twitter.com/d3Xyt4Vb93 — Limoges CSP (@limogescsp) August 1, 2024