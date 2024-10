Vincent Loriot (Le Mans) : « La Coupe de France n’a pas lieu d’être dans le concert du basket »

La Coupe de France monte en intensité ce mardi 15 octobre avec l’entrée en lice des équipes de Betclic ÉLITE. Des clubs qui ne placent que rarement cette compétition au centre de leurs objectifs de la saison. Directeur sportif du Mans Sarthe Basket, Vincent Loriot n’hésite pas à la tancer dans Ouest-France. « Elle n’a aucun prestige en basket, sauf quand on dispute la finale à Bercy, avoue-t-il. Elle n’a pas lieu d’être dans le concert du basket, et vient perturber le bon agencement du championnat. D’ailleurs, elle n’est pas toujours jouée sérieusement par les cadors du championnat, comme Paris l’an dernier. »

Ceci dit, le staff et les joueurs du MSB comptent bien la jouer à fond, d’autant plus qu’ils ne disputent pas de Coupe d’Europe cette saison. « C’est un objectif pour nous, fixé en début de saison, annonce Williams Narace (2,00 m, 27 ans). Nous voulons aller le plus loin possible, en jouant avec autant d’intensité qu’en championnat. » Les Sarthois se déplacent à Rouen ce mardi pour le 1/32e de finale. Le RMB, nouvelle règle oblige, partira avec 7 points d’avance.