La Virtus Bologne et Tortone dos à dos avant le match 5

A l’image de sa saison en EuroLeague, la Virtus Bologne, doit se reprendre en main face à Tortone si elle ne veut pas passer à la trappe dès les quarts de finale des playoffs de Serie A, la première division italienne. Pour l’instant, le club ne compte que son trophée de Supercoupe d’Italie, si l’aventure dans leur ligue nationale devait s’arrêter ce mardi 21 mai, le club se situerait loin de ses ambitions de début de saison.

Le huitième de saison régulière n’a pas dit son dernier mot. Pourtant menés 2-0 après deux matches, les Piémontais ont depuis forcé un ultime match 5 à Bologne ce mardi. Ils s’offrent la possibilité de rêver grand, en cas de victoire le club peut participer à sa première demi-finale de playoffs de Serie A. Un parcours déjà historique pour cette équipe qui a rejoint l’élite du basket italien il y a trois ans.

Récemment retenu dans le groupe élargi pour les Jeux olympiques de Paris 2024, l’arrière français continue sa saison très prolifique. Atout de grande taille dans l’effectif de la Virtus Bologne, Isaia Cordinier mène l’attaque des Italiens en plus d’être un leader en défense. Bien qu’il n’a pas été récompensé individuellement en Serie A, c’est bien lui le fer de lance des Bolognais. Le natif de Créteil tourne à 14,5 points à 51,3% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 1,5 passe décisive pour 14 d’évaluation en 20 minutes jouées en moyenne après les quatre matches de la série. Il est le meilleur marqueur de l’équipe de Luca Banchi en compagnie du MVP Marco Belinelli.

Quant à Ismael Kamagate, il est pour le moins moins percutant qu’Isaïa Cordinier. L’ancien Parisien reste précieux pour son équipe dans le contrôle du rebond (5 en moyenne sur la série). Le pivot français a plus de mal à la marque (3,5 points de moyenne) mais il faut dire qu’il a quelques clients en face de lui comme Ante Zizic ou Bryant Dunston. La promesse d’un duel à distance peut encore se tenir ce mardi dans l’ultime match 5.

