Vitalis Chikoko de retour à Pau : « L’Élan Béarnais a été une étape importante dans ma carrière »

Lundi soir, il a posté une story Instagram : une photo du Palais des Sports, accompagnée de l’emoji maison. Pour signifier qu’il est de retour chez lui. Ce mardi, en 1/16e de finale de la Coupe de France, Vitalis Chikoko (2,10 m, 33 ans) va retrouver le la salle où il a tant enfilé les paniers pendant cinq saisons.

Déniché en Allemagne par l’EBPLO en 2016, le pivot zimbabwéen a défendu les couleurs béarnaises pendant cinq saisons, de 2016 à 2019 puis de 2021 à 2023. De l’histoire récente, il en a été l’un des joueurs les plus marquants, avec notamment le gain de la Coupe de France 2022 (assorti du trophée de MVP de la finale) et une place dans le cinq idéal de Betclic ÉLITE en 2023. Vendredi soir, après la défaite surprise de la SIG Strasbourg contre Le Portel (75-76) où il a raté le tir pour la gagne, il n’y avait bien que l’évocation de son retour à Pau qui pouvait lui arracher un sourire. Ou même plusieurs.

Que représente ce retour à Pau pour vous ?

(il sourit) Je suis impatient d’y être ! J’ai joué à Pau plusieurs saisons, j’ai des amis et de la famille là-bas. Je veux les voir mais ça reste du basket, j’y vais pour gagner. Je vais tout donner sur le terrain parce que j’ai besoin de cette victoire et mes coéquipiers aussi. Je suis convaincu que l’on sera prêts.

Surtout que la Coupe de France est votre compétition fétiche à vous (double vainqueur et double MVP de la finale, les deux fois contre Strasbourg)…

(il rit) Oui, j’imagine que l’on peut dire ça ! Mais Pau joue plutôt bien cette saison, ils ont une bonne équipe et on ne va pas les prendre à la légère. Ce n’est pas parce qu’on affronte une équipe de Pro B qu’on va les sous-estimer. Non, on y va pour gagner et jouer dur du début à la fin.

Qu’est-ce qu’a représenté l’Élan Béarnais dans votre parcours ?

Ça a été une étape importante, surtout les premières saisons avec coach Laurent (Vila). Je lui ai toujours dit qu’il m’a aidé à être le joueur que je suis aujourd’hui. Si j’en suis là, c’est grâce aux séances effectuées ensemble et à la confiance qu’il m’a toujours témoigné. L’Élan Béarnais m’a vraiment aidé à grandir en tant que joueur, et le coach aussi, puisque c’est lui qui m’a poussé à toujours être meilleur.

Ce match est une occasion de vous rattraper après la déception contre Le Portel…



Je ne crois pas que la défaite contre Le Portel sera un coup d’arrêt. Je la prends comme part intégrante du processus d’apprentissage. Il faut que l’on en tire les leçons pour le déplacement à Pau, qui est important pour nous. Je ne vais pas dire qu’avoir perdu face à l’ESSM est une bonne chose mais je suis persuadé que ça va nous aider à grandir en tant qu’équipe. Il faut que l’on comprenne nos erreurs et qu’on les répare.