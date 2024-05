Walter Tavares prolonge 5 saisons au Real Madrid

Pierre angulaire du jeu madrilène, Walter Tavares (2,20 m, 32 ans) a prolongé cinq saisons avec le Real Madrid selon Encestando. A 32 ans, le Capverdien a signé un contrat pluriannuel qui va le lier au Real Madrid jusqu’à ses 37 ans. Cette prolongation survient après la défaite contre le Panathinaikos en finale d’EuroLeague, en parallèle de l’annonce du départ de Vincent Poirier pour l’Anadolu Efes Istanbul.

Walter Tavares a été élu par trois fois meilleur défenseur de la saison d’EuroLeague. Son importance dans le jeu du Real est indéniable. Il est le point d’ancrage défensif et offensif de l’équipe de Chus Mateo. Cette saison, le pivot de 2,20 m a comptabilisé 9,4 points à 60% de réussite à 2-points, 6,5 rebonds et 1,5 contre pour 14,9 d’évaluation. Sa prolongation vient taire les rumeurs d’un retour en NBA, championnat dans lequel il a joué entre 2015 et 2017.

Selon Encestando, son salaire annuel serait de 3 millions d’euros. Walter Tavares gagnerait donc 15 millions d’euros sur 5 ans sur son prochain contrat au Real Madrid.