Wembanyama et les Spurs surclassent les Lakers dans le dernier quart-temps

De retour à la compétition après avoir vu leurs derniers matches reportés à cause des incendies à Los Angeles, les San Antonio Spurs ont livré un dernier quart-temps magistral (13-37) pour s’imposer 126 à 102 chez les Lakers.

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) a été très propre. Sans forcer, il a fini à 23 points à 10/17 aux tirs (dont 2/6 à 3-points), 8 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres en 34 minutes. Le maestro Chris Paul (13 points à 3/6, 10 passes décisives et 4 interceptions en 29 minutes) a gavé ses coéquipiers de ballons sur le post-up dans le dernier quart-temps, notamment Harrison Barnes (17 points à 5/8, 4 rebonds et 3 passes décisives). De quoi s’envoler au score chez une équipe qui les devance au classement (20 victoires et 17 défaites) à l’Ouest. Les Spurs mettent ainsi fin à une série de trois défaites de suite et rééquilibrent leur bilan (19-19).

Bloqués à Los Angeles depuis cinq jours en raison des incendies sur place, ils vont maintenant pouvoir retrouver leur domicile avec un gros match à venir face aux Memphis Grizzlies (25-15).