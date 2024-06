William Pfister va disputer une 5e saison à Saint-Quentin et découvrir la Coupe d’Europe

En fin de contrat avec Saint-Quentin, William Pfister (2,03 m, 29 ans) va malgré tout poursuivre son aventure avec Saint-Quentin. Au club depuis quatre saisons, le capitaine a donc participé à la remontée dans l’élite, suivi d’un maintien et d’une participation en playoffs, et sera également de l’aventure en Coupe d’Europe avec la Ligue des Champions !

𝗪𝗜𝗟𝗟𝗜𝗔𝗠 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗨𝗡 𝗣𝗛𝗘́𝗡𝗜𝗫 ! 💙 Le capitaine reste à bord du navire et prolonge pour une saison supplémentaire au club. Il découvrira lui aussi la coupe d’Europe dans l’ambiance survoltée de Pierre Ratte.#Ensemble pic.twitter.com/gjN5998xR8 — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) June 17, 2024

Un joli début de mercato pour le SQBB

Malgré des statistiques peu impressionnantes (4,7 points à 66% de réussite au tir et 4,7 rebonds en 20 minutes en moyenne), William Pfister s’est avéré toujours aussi précieux pour son équipe, avec son profil d’intérieur costaud et batailleur.

Sur le papier, les ambitions des Picards commencent à prendre forme. Conscient de la saison importante à venir, celle de la confirmation avec en plus la BCL à disputer, Saint-Quentin fait le nécessaire pour renforcer son effectif durant cette période des transferts. En effet, avec la prolongation de William Pfister, le club de l’Aisne a également réussi à conserver Lucas Boucaud, Dominik Olejniczak, Nolan Traoré et Loic Schwartz. Malgré le départ de Mathis Dossou-Yovo en Allemagne, Saint-Quentin a également signé Giovan Oniangue et Mohamed Diakité. D’autant plus que Julien Mahé a prolongé jusqu’en 2026 avec le SQBB. Le recrutement des joueurs étrangers permettra de juger complètement le mercato saint-quentinois, qui a bien pris un bon départ.