MVP de Pro B avec Saint-Quentin, Mathis Dossou-Yovo va poursuivre sa carrière en Allemagne

On savait que la belle histoire entre Mathis Dossou-Yovo (2,06 m, 23 ans) et Saint-Quentin était terminée. Restait à savoir où allait atterrir le natif de Châteauroux. D’après nos informations, l’ailier-fort va continuer sa progression en Allemagne, à Oldenbourg.

🇩🇪 Mathis Dossou-Yovo a choisi de continuer sa carrière en Allemagne, à Oldenbourg. MVP de Pro B en 2022-2023, il était All-Star en #BetclicELITE dans une équipe du Top 8, Saint-Quentin. — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) June 16, 2024

Une très belle évolution à Saint-Quentin

Courtisé par Nanterre, Mathis Dossou-Yovo a donc préféré partir à l’étranger pour la première fois de sa carrière. L’intérieur castelroussin sort de deux saisons plus que réussies à Saint-Quentin. Acteur majeur de l’accession de Saint-Quentin en Betclic ELITE en 2023, il avait été récompensé personnellement par le titre de MVP de la division (16,2 points à 54% de réussite au tir et 8,4 rebonds en 26 minutes de jeu en moyenne). Encore cette saison, pour le retour du SQBB dans l’élite 31 ans plus tard, il était le meilleur marqueur et le 2e meilleur rebondeur de l’équipe picarde (12,7 points et 4,9 rebonds par match).

Ayant plusieurs options à sa disposition, en ne souhaitant pas « brûler les étapes » comme il le déclarait il y a quelques semaines à La Nouvelle République, Mathis Dossou-Yovo a donc fait le choix de s’exporter hors du championnat de France. L’ancien joueur de l’Élan Chalon, Blois et Évreux rejoint le 9e du dernier exercice de Bundesliga. Présente dans le groupe de Ligue des Champions de Strasbourg, la formation de Basse-Saxe, où évoluait cette saison l’ancien Saint-Quentinois Deane Williams, ne s’était pas extirpée de la première phase de poules de la BCL. Reste désormais à voir si ce choix de l’étranger va s’avérer payant pour la carrière de Mathis Dossou-Yovo.