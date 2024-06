Nanterre veut Mathis Dossou-Yovo

Mathis Dossou-Yovo (2,06 m, 23 ans) ne jouera plus à Saint-Quentin en 2024-2025. Le SQBB a officialisé son départ ce lundi 3 juin. MVP de Pro B en 2022-2023, l’intérieur a réussi à s’imposer en Betclic ÉLITE au point d’être retenu pour le All-Star Game LNB 2023. Satisfait mais exigeant, le Castelroussin s’est montré critque envers lui même au moment de faire le point sur la saison écoulée :

« Le premier bilan est évidemment positif. Je vais en sortir grandi mais il y a beaucoup de choses à en tirer, a-t-il indiqué à La Nouvelle République. La réalité du jeu a fait que j’étais dedans parfois, moins d’autres fois. C’est à moi d’analyser ce qui s’est passé pour être le plus constant possible la saison prochaine. C’est mon axe de progression principal et, pour ça, il me manque certaines choses techniquement, tactiquement et physiquement. L’expérience me fera encore progresser. »