Yabusele, Gobert et Batum vainqueurs ce dimanche

Les Français ont quasiment tous gagné ce dimanche 16 mars en NBA, à l’exception de Moussa Diabaté, défait pour son retour chez les Clippers de Nicolas Batum, et de Zaccharie Risacher.

En déplacement sur le parquet des Mavericks, les Philadelphia 76ers se sont imposés 130 à 125 dans un match marqué par de nombreuses absences. Guerschon Yabusele a contribué avec 14 points à 5/10 aux tirs (dont 2/3 à 3-points), 6 rebonds et 2 interceptions en 29 minutes. Face à l’équipe de Quentin Grimes (28 points), Dallas, privé de Kyrie Irving et Anthony Davis, a concédé une nouvelle défaite, restant à la lutte pour une place en play-in.

7 early points for Guerschon Yabusele with a strong familiar finish at the rimpic.twitter.com/qrohdbDS67

