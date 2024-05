Yanis Mbuy intègre le groupe professionnel d’Orchies

Le Basket Club Orchies a intégré Yanis Mbuy Kabuaya-Diondo (1,82 m, 16 ans) dans son prochain groupe professionnel. Il a réalisé une saison très intéressante avec les U18 ELITE du BCO, tournant à 16,6 points de moyenne.

A seulement 16 ans, Yanis Mbuy intègre un groupe professionnel. Cette saison, il a fait son retour dans son club formateur, qu’il avait quitté à la fin de l’exercice 2020-2021. En effet, il a passé la saison 2021-2022 chez les U15 de l’Union Artois Elite Basket. Puis, en 2022-2023, il a évolué sous les couleurs de Liévin. C’est bel et bien cette saison qu’il a rayonné avec 16,6 points sur 23 rencontres.

Yanis Mbuy Kabuaya-Diondo se sait privilégié d’avoir l’opportunité, à 16 ans, d’intégrer un effectif professionnel :

« Je suis très heureux d’avoir reçu cette proposition du club, moi qui ai commencé le basket en baby au BCO. Je suis conscient qu’intégrer l’effectif professionnel est une belle opportunité à mon âge. Cela me fera mûrir tant sur le plan sportif que personnel. Je sais le travail et l’engagement que cela me demandera mais je suis prêt. J’ai la chance de pouvoir compter sur le soutien du coach et de mes parents comme ils me l’ont déjà montré. »