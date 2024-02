Yoan Makoundou très productif et vainqueur pour finir sa saison européenne contre Gran Canaria

Yoan Makoundou a réalisé sa deuxième meilleure performance offensive ce mercredi 7 février pour son dernier match de la saison d’EuroCup.

Alors que l’équipe visiteuse de Gran Canaria pouvait accrocher la deuxième place du groupe B et un tableau potentiellement plus favorable pour les playoffs, le Buducnost Podgorica qui était déjà hors course suite à la victoire du TT Ankara la veille à Wroclaw, s’est imposé 90 à 77.

12,6 d’évaluation en moyenne sur sa première saison en EuroCup

Et pour y parvenir, la formation monténégrine a pu s’appuyer sur son intérieur français Yoan Makoundou. Le joueur prêté par l’AS Monaco a cumulé 21 points à 8/10 aux tirs (dont 1/2 à 3-points), 3 rebonds et 6 fautes provoquées pour 27 d’évaluation en seulement 21 minutes. Après ses 23 points et 33 d’évaluation contre Trente pour la 8e journée de saison régulière, c’est la deuxième meilleure performance de l’international français en EuroCup. Entré en jeu à 17 reprises, titulaire 9 fois, l’ancien Choletais finit la saison européenne avec 11 points à 68,2% de réussite à 2-points, 40,6% à 3-points (sur quasiment 2 tentatives par match), 4,6 rebonds, 1,9 balle perdue et 2,2 fautes provoquées pour 12,6 d’évaluation en 23 minutes.

Ayant perdu cette rencontre, Gran Canaria va devoir passer par un huitième de finale sur un match sec. Les tenants du titre, qui alignent les Français Andrew Albicy (4 points à 2/2 aux tirs, 2 rebonds et 5 passes décisives pour 10 d’évaluation en 24 minutes ce mercredi) et Pierre Pelos (10 points à 4/6, 3 rebonds et 4 fautes pour 7 d’évaluation en 15 minutes), se retrouveront contre le Besiktas Istanbul sur un match sec.