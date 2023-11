Yoan Makoundou signe son meilleur match en carrière !

EuroCup - Face à Trento, Yoan Makoundou, prêté par l'AS Monaco au Buducnost Podgorica, a signé un superbe 33 d'évaluation, établissant par la même occasion son record en carrière.

Comment gagner la confiance d’un nouvel entraîneur ? Yoan Makoundou a donné une démonstration éclatante de la réponse idéale à cette question. Alors que le Buducnost Podgorica a embauché Andrej Zakelj ce week-end, l’intérieur français a brillé pour la première du technicien slovène avec le club monténégrin.

L’intérieur, prêté par l’AS Monaco au Buducnost, a même fait mieux que briller : il a surtout signé son meilleur match en carrière. Contenu à cinq petits points à la mi-temps par Trento, l’ancien joueur de Cholet Basket a tout fait exploser après la pause pour terminer avec 23 points à 9/12 (dont 5/7 à trois points), 8 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres pour 33 d’évaluation en 30 minutes. « On perd (96-98, a.p.) à cause d’un match fou de Makoundou », soupirait, sourire jaunes aux lèvres, l’entraîneur italien Paolo Galbiati. « Il marque cinq 3-points, dont pratiquement quatre d’affilée. C’est le basket… » Auteur d’une énorme claquette dunk puis d’un contre dans la dernière minute de prolongation pour plier le match, le champion de France s’était effectivement fendu de trois shoots lointains dans le dernier quart-temps auparavant, pour faire passer le score de 66-73 à 83-82.

Dans cette folle soirée, Yoan Makoundou a battu plusieurs records en carrière : celui de son nombre de tirs à trois-points, évidemment, mais aussi, surtout, celui plus significatif de l’évaluation. Avec une pointe à 33 (ou 32 version FIBA, sans compter les fautes commises et fautes provoquées), le natif de Melun a surpassé ses deux anciens matchs références : à deux reprises, avec Cholet (le 19 mars 2022 contre Dijon) et le Buducnost (le 28 octobre face à Mega), il avait atteint la barre des 30 d’évaluation. Arrivé tardivement au Monténégro, le pivot de la Roca Team tourne à 13,4 points à 61%, 5 rebonds et 1 contre en EuroCup.