Yohan Traoré signe son meilleur match avec SMU

Avant d’affronter Duke, Yohan Traoré (2,09 m, 21 ans) a signé sa meilleure performance depuis son arrivée à SMU à l’intersaison. L’intérieur français a fini à 20 points à 7/10 aux tirs, dont 2/4 à 3-points, et 11 rebonds en 28 minutes. Après 13 minutes 30 de jeu, le Tourangeau en était déjà 13 points et 7 rebonds. Son équipe s’est imposée 98 à 82 contre les Longwood Lancers.

Après une belle saison à Santa Barbara, Yohan Traoré a choisi de poursuivre son cursus NCAA à SMU. Responsabilisé au sein du programme située à Dallas (Texas), l’ancien pensionnaire du Pôle France ne produit pas les mêmes chiffres (8 points à 46,2% de réussite aux tirs et 4,6 rebonds en 21 minutes) que chez les Gauchos mais son équipe est très compétitive. Elle a remporté 11 matches sur 13, et bien démarrée sa saison en ACC avec deux victoires en deux matches. Le prochain sera donc contre Duke.

December 29, 2024