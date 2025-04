Yohann Sissoko (ASVEL) a profité de la fin de saison d’EuroLeague

Yohann Sissoko (1,94 m, 18 ans), jeune arrière prometteur de l’ASVEL, a eu l’opportunité de se montrer lors des deux dernières rencontres de la saison régulière d’EuroLeague, face à Baskonia et Monaco. Jusqu’ici peu utilisé (trois courtes entrées sur la scène européenne avant ces deux matches), il a su profiter du contexte favorable pour afficher son agressivité et rappeler le projet jeune initial de la formation villeurbannaise.

Avec une saison d’EuroLeague déjà pliée pour l’ASVEL, Yohann Sissoko a été intégré dans la rotation lors des deux derniers matchs. Le 4 avril à Vitoria contre Baskonia, il a signé 4 points, 3 rebonds et 1 passe décisive en 11 minutes dans un match largement perdu. Moins en réussite au scoring contre Monaco à l’Astroballe le 10 avril, il a néanmoins été actif avec 3 rebonds et 3 passes décisives en 13 minutes. Il s’est notamment signalé par son agressivité, allant jusqu’à commettre deux fautes sur des box-outs.

Jusqu’ici limité à trois apparitions en EuroLeague et cinq en Betclic ELITE (1,8 point de moyenne), Sissoko a montré qu’il pouvait amener de l’énergie et de la dureté dans le jeu malgré son jeune âge. Une bonne nouvelle pour l’ASVEL, dont le projet de développement de jeunes talents semblait s’être mis en veille ces dernières saisons après les départs de Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher.

Formé à Marne-la-Vallée, club partenaire de l’ASVEL, Yohann Sissoko est l’un des tout meilleurs joueurs du championnat Espoirs ÉLITE. Il tourne à 20,4 points, 7,4 rebonds et 7,4 passes décisives en 20 matchs. Il a récemment éclaboussé la compétition de son talent avec deux prestations remarquées : 45 points contre Paris puis 31 points, 7 rebonds et 9 passes face à l’Elan Chalon le 31 mars.

Déjà international U18 l’été dernier, il est attendu pour jouer un rôle majeur cet été avec les Bleuets lors de la Coupe du monde U19 à Lausanne. L’absence probable de Nolan Traoré, attendu à la draft NBA, devrait lui offrir davantage de responsabilités sur la ligne arrière.

🇫🇷 6’3’’PG Yohann Sissoko (ASVEL U21) is one of the best player this season in the french U21 league. Against Chalon

31 points (61.1% FG – 75% 3pts)

9 assists

7 rebounds

4 steals

Yohann Sissoko proved once again why he’s one of the best players in the U21 championship,… pic.twitter.com/k7q1Di8dxc

— Scouting lab (@scouting_lab) March 31, 2025