Yohann Sissoko (ASVEL) sort l’une des meilleures performances de l’histoire du championnat Espoirs !

Avec son 47 d’évaluation à Strasbourg, Golle Dembélé a tenu la performance record de la saison en Espoirs pendant deux semaines. Mais l’intérieur de l’AS Monaco a été largement surpassé par Yohann Sissoko (1,94 m, 18 ans), le combo-guard de l’ASVEL, qui a tutoyé les livres d’histoire mercredi après-midi à Paris.

Avec un somptueux 53 d’évaluation, l’arrière originaire de Fontenay-sous-Bois s’est rapproché du record absolu de Vincent Pourchot (62). Certes bien aidé par une prolongation, puisqu’il a disputé les 45 minutes du match, et par une intensité défensive relative (113-115), l’ancien joueur de Marne-la-Vallée (encore un…) a frôlé un invraisemblable triple-double avec 45 points, 7 rebonds, 11 passes décisives et 1 interception.

Le tout avec une propreté remarquable… Seulement 2 balles perdues avec un tel taux d’utilisation du ballon, c’est fort. 15/21 aux tirs, dont 13/16 à 2-points, c’est fort.

Depuis que Proballers répertorie les statistiques du championnat Espoirs, soit 2008/09, personne n’avait fait mieux que les 45 points de Yohann Sissoko (voir ci-dessous). Derrière, on retrouve Illan Piétrus et… Yohann Sissoko (!), avec 41 points. Quant à l’évaluation, il n’y a que le mythique record de Vincent Pourchot au-dessus, avec la pointe à 51 d’Étienne Ca en troisième.

Seul bémol, et de taille : le fait que l’ASVEL se soit incliné à Paris, perdant encore du terrain sur un Trophée du Futur de plus en plus illusoire. Côté francilien, on notera les 30 points à 10/13 de Karl-Randell Kouame-Zeze ou le gros double-double d’Ilian Moungalla (22 points à 9/13 et 10 passes décisives)

Les plus grosses performances offensives de l’histoire du championnat Espoirs (depuis 2008) :