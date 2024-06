Youri Golitin à Rouen, c’est officiel

Youri Golitin (2,02 m, 26 ans) est officiellement un nouveau joueur du Rouen Métropole Basket. Le poste 3/4 s’est engagé pour une saison au sein du club normand. Il retrouvera son ancien coach de Cholet Basket et d’Angers, Sylvain Delorme, qui souhaitait le retrouver depuis plusieurs semaines.

« J’ai connu Youri lorsqu’on était tous les deux au centre de formation de Cholet Basket, a commenté Sylvain Delorme. Il était un maillon essentiel dans les nombreux succès des Espoirs de Cholet Basket avec les titres de champions de France, les Trophées du Futur. Ce n’est pas le joueur le plus flashy, mais il est précieux dans le jeu, il fait briller ses coéquipiers, il fait tout ce travail de l’ombre nécessaire pour le bien de l’équipe. Sa polyvalence sur les postes 3 et 4 permet d’apporter de nombreuses solutions offensives et défensives. »