Youssou Ndoye débarque à la BAL avec l’APR Rwanda, après avoir joué en Corée

Passé par Bourg-en-Bresse, Nanterre ou encore Orléans, Youssou Ndoye (2,13 m, 33 ans) poursuit sa carrière en Afrique. Le pivot sénégalais vient de s’engager avec l’Armée patriotique rwandaise (APR) pour disputer la Basketball Africa League (BAL), dont le coup d’envoi a été donné le 5 avril dernier. Après un début de saison tonitruant en Corée du Sud, il apportera toute son expérience au sein d’une équipe ambitieuse.

Un double-double XXL en Corée

Avant de poser ses valises à Kigali, Youssou Ndoye a joué dans le championnat coréen avec des moyennes limitées à 8,3 points et 6,6 rebonds en 17 minutes mais une performance impressionnante à 28 points et 28 rebonds. Des chiffres qui illustrent la forme étincelante de l’ancien pensionnaire de la JL Bourg, qui avait notamment contribué à la montée du club en Betclic ÉLITE en 2017. Après trois saisons dans l’Ain, il avait ensuite pris la direction de Nanterre puis poursuivi entre la France (Orléans) et l’Espagne (Real Betis, Grenade).

Un nouveau défi continental avec l’APR

Avec l’APR, Ndoye s’apprête à faire ses débuts en BAL le 17 mai prochain face au Nairobi City Thunder. Son équipe évoluera dans la Conférence du Nil, aux côtés du club kényan, de Tripoli et de Made In Ball Basketball. Un groupe relevé, mais abordable pour l’APR, qui mise sur son recrutement de taille pour faire la différence dans cette compétition continentale. L’ancien international français Nobel Boungou Colo (2,02 m, 36 ans) et l’ex-joueur NBA et Metropolitan 92 Jordan 92 font partie de l’effectif.

Le rêve africain après l’Europe et l’Asie

En parallèle de ses expériences en club, Youssou Ndoye reste une pièce importante de la sélection sénégalaise. Il a participé avec succès aux dernières fenêtres de qualification pour la Coupe continentale en novembre dernier. À 33 ans, celui qui a fait ses armes universitaires à St. Bonaventure entame un nouveau chapitre de sa carrière sur le continent africain, avec l’envie de briller une nouvelle fois.