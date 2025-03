L’ex-limougeaud Nobel Boungou-Colo signe dans la Basketball Africa League, avec Jordan McRae

Après une expérience en Arabie Saoudite, Nobel Boungou-Colo (2,02 m, 36 ans) continue son tour du monde : direction le Rwanda pour disputer la Basketball Africa League (BAL) avec les Lions de l’APR. Le club basé à Kigali – la capitale rwandaise – a annoncé ce week-end la signature de l’ancien pensionnaire du championnat de France, non loin de son pays de naissance, le Congo. Il arrive en même temps que Jordan McRae, aussi passé par l’élite française avec les Metropolitans 92 en 2021/22, mais surtout connu pour avoir joué plus de 120 matchs en NBA (avec Washington et Cleveland principalement). Les deux constituent les recrues stars d’une équipe majoritairement composée de joueurs rwandais.

Une ligue en développement

« Je vois que depuis quelques années la BAL se développe très bien. C’est une belle opportunité, il y a beaucoup d’équipes en compétition, beaucoup de fans. J’ai vu ça depuis la France, et vu que je suis Africain, je me suis dit qu’il fallait que je tente l’expérience » a expliqué Boungou-Colo au média rwandais New Times. Pendant sa longue carrière, l’ailier-fort a notamment joué 5 ans au Limoges CSP (2011-16), 3 ans à Orléans (2007-09 et 2021-22) ainsi que 2 ans à Hyères-Toulon (2009-11) et à Paris (2019-21). Il a aussi voyagé en Russie, en Italie et en Espagne. Sa dernière expérience en France remonte à 2022-23, lors d’une saison jouée avec Antibes en Pro B. Il était ensuite parti s’exporter du côté de l’Arabie Saoudite.

Il prendra donc part à la Basketball Africa League en 2025, ligue gérée en partie par la NBA. Six nouvelles équipes ont rejoint le pool continental pour cette cinquième saison. L’APR est placé dans la conférence du Nil, avec trois autres équipes de Libye, du Kenya et d’Afrique du Sud. Le début de saison est prévu début avril pour deux mois, avec des finales qui prendront place début juin.