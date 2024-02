Youssoupha Fall touché au genou, De Colo de retour contre Bourg ?

L’ASVEL va continuer à évoluer avec un seul pivot. Youssoupha Fall (2,22 m, 29 ans) a été blessé au genou gauche ce mardi 6 février lors de la défaite à Monaco pour la 18e journée de la Betclic ELITE.

Résultat, le pivot franco-sénégalais est forfait pour la rencontre d’EuroLeague de ce jeudi 8 février sur le parquet de Baskonia rapporte Le Progrès. L’ancien joueur du Mans et de Strasbourg est également incertain pour le choc en championnat ce dimanche face à la JL Bourg. Très bon dernièrement, il a été victime d’un coup d’arrêt. C’est donc avec un seul pivot que Pierric Poupet va devoir évoluer. De retour depuis peu avec une blessure au dos, Joffrey Lauvergne sera sans doute aidé par les postes 4 shooteurs Mike Scott et DeShaun Thomas, et pourquoi pas le poste 3/4 Charles Kahudi.

En revanche, Nando De Colo, arrêté depuis le 20 décembre à cause d’une blessure au mollet, pourrait reprendre dimanche contre Bourg-en-Bresse, et ainsi être prêt pour le 1/8e de finale de Coupe de France contre Monaco puis la Leaders Cup la semaine prochaine.