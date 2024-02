Monaco continue d’être maître de l’ASVEL

Et de huit victoires consécutives pour Monaco face à l’ASVEL. Dans le cadre d’une journée en retard de Betclic ELITE, la Roca Team l’a une nouvelle fois emporté sur Villeurbanne, notamment en accélérant la cadence en seconde période (89-71). Le club rhodanien ne l’a plus emporté face à celui de la Principauté depuis le titre de champion de France de l’ASVEL en 2022.

L’ASVEL dans le coup à la pause

« Être dans le match à la mi-temps, ça ne veut rien dire face à Monaco ». Edwin Jackson (11 points à 4/6 de réussite aux tirs), interrogé par Skweek à la mi-temps, ne pouvait pas avoir d’analyse plus juste au regard du scénario de ce mardi soir. Même si le vétéran a embêté son attaquant direct Mike James (17 points 4 rebonds et 5 passes décisives), au point que son équipe vire en tête au moment de regagner les vestiaires (32-34), l’ASVEL a complètement baissé pavillon en seconde période. Face à une équipe monégasque loin d’être impériale, Villeurbanne a payé cher ses quelques errements.

Au lieu de revenir à une possession d’écart sur une contre-attaque mal négociée par Paris Lee (11 points, 5 passes décisives et 2 interceptions), les Rhodaniens ont pris sept longueurs de retard sur un dunk de Donatas Motiejunas (48-41, 26′). Quelques minutes plus tard, cet écart a même atteint les quinze en faveur de Monaco (61-46) sur un gros tir au buzzer du 3e quart-temps de Matthew Strazel (11 points à 3/4 aux tirs), l’ancien de la maison villeurbannaise. À partir de ce moment, l’issue de la rencontre était pliée, Monaco parvenant toujours à maintenir un avantage d’une dizaine de points. « Au retour des vestiaires, on a montré autre chose. On a réussi à corriger le tir. On sait que quand on joue l’ASVEL, c’est le repli et le rebond défensif qui compte », rappelait Matthew Strazel au micro de Skweek.

Nouvel affrontement dès mardi prochain en Coupe de France

En effet, Monaco a peu ou proue remis les mêmes ingrédients qu’au match aller à l’Astroballe (87-79), en cadenassant davantage Youssoupha Fall après la pause. Les hommes de Sasa Obradovic ont surtout su admirablement prendre soin du ballon (25 passes décisives pour 7 ballons perdus), au contraire d’une ASVEL qui a terriblement peiné à créer de l’attaque lors des vingt dernières minutes (21 pertes de balles pour seulement 10 passes décisives).

Les deux équipes se retrouveront dès mardi prochain dans le cadre des 1/8e de finale de la Coupe de France, avant de peut-être se recroiser lors de la Leaders Cup 2024 le week-end suivant. Presque une série de playoffs entre les deux équipes, qui semble néanmoins beaucoup plus inégale que l’âpre duel des finales 2022.

