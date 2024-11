Zaccharie Risacher et les Hawks deviennent la bête noire de Cleveland et Kenny Atkinson

Jusqu’à la double confrontation entre les Atlanta Hawks et les Cleveland Cavaliers, seul le champion en titre, les Boston Celtics, avait battu la franchise de l’Ohio, stoppant ainsi sa série de victoires pour débuter la saison à 15 succès. Mais depuis que l’ex-assistant des Bleus Kenny Atkinson a croisé la route de Zaccharie Risacher et ses partenaires, son équipe fait face à une série encore jamais vue cette saison, celle des défaites.

Ainsi, après avoir remporté leur premier affrontement (124-135), les Hawks d’Atlanta ont enchaîné contre le Cleveland Cavaliers ce vendredi 29 novembre (117-101). Déjà très propre à la Rocket Mortgage FieldHouse (17 points à 6/10 aux tirs), Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) a remis le couvert en Géorgie. L’ancien de la JL Bourg et de l’ASVEL a cette fois terminé à 11 points à 4/8 aux tirs dont 2/4 à 3-points, se distinguant par une coupe bien sentie ainsi qu’une action avec deux feintes avant de finir au cercle. Défensivement, l’ailier longiligne s’est également distingué avec un énorme contre sur Isaac Okoro en tout début de match.

Avec ces deux victoires de rang, les Atlanta Hawks remontent dans la hiérarchie de la Conférence Est, avec une 9e place et un bilan presque à l’égalité après 20 matchs (9 victoires – 11 défaites).

🏆 East Group C | #EmiratesNBACup 🏀 CLE-ATL | NBA TV & NBA League Pass 📱 https://t.co/RDIlcLsMax pic.twitter.com/9SzTOf0xJh

Risacher fakes out 2 defenders 🔥🔥

Zaccharie Risacher FLIES in for the rejection 🚫

🏆 East Group C | 1Q | #EmiratesNBACup

🏀 CLE-ATL | NBA TV & NBA League Pass

📱 https://t.co/RDIlcLsMax pic.twitter.com/Mvuvv0Jdn5

— NBA (@NBA) November 29, 2024