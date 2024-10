Zaccharie Risacher impressionne pour son premier match de présaison NBA avec Atlanta : « Une joie absolue que d’être sur le terrain ! »

On n’a jamais deux fois l’occasion de faire une bonne première impression ! Alors pour ses grands débuts à la State Farm Arena, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) a séduit les 10 378 supporters des Hawks venus assister au premier match d’Atlanta contre Indiana.

Sorti du banc au bout de 6 minutes de jeu, immédiatement envoyé en défense sur Pascal Siakam, le n°1 de la Draft s’est immédiatement mis en confiance en débloquant son compteur après 90 secondes passées sur le parquet avec un superbe finger roll au-dessus de James Wiseman. « Mon premier panier est arrivé tôt dans la rencontre mais peu importe », réfutait-il après coup en conférence de presse. « Peut-être que ça peut faciliter les choses dans ce cas-là mais ce n’est pas comme si j’en avais besoin ! »

Bucket No.1 for the first overall pick, Risacher 👊 pic.twitter.com/JKBr0mC8OU — NBA TV (@NBATV) October 9, 2024

De fait, l’ancien ailier de l’ASVEL et de la JL Bourg a affiché une confiance absolue pour sa grande première sur un terrain NBA. En témoigne sa passe entre les jambes pour Clint Capela en contre-attaque, le genre de gourmandise que l’on ne se permettrait pas en jouant avec le frein à la main. « C’était naturel », sourit-il. « Il était seul et je voulais faire en sorte que le défenseur ne sache pas ce que j’allais faire. »

Zaccharie Risacher goes between the legs to Clint Capela for the and-1 bucket 🔥pic.twitter.com/qKEg5Kcl50 — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 9, 2024

Dans une victoire sur le fil d’Atlanta (131-130), où aucun autre Hawk ne dépasse le +2, le +/- de Zaccharie Risacher vient prouver sa folle importance dans cette rencontre : +15 ! Avec 18 points à 7/9 (dont 3/4 à 3-points), 3 rebonds et 2 passes décisives en 23 minutes, le jeune français a immédiatement gagné du crédit pour prétendre à une place dans le cinq de départ, peut-être en lieu et place de DeAndre Hunter, décevant (4 points à 2/10). « C’était une joie absolue que d’être sur le terrain », savoure-t-il. « J’étais vraiment super heureux. Jouer dans cette salle, c’était comme un rêve. C’est largement différent de la Summer League et c’est plus facile pour moi de m’exprimer dans ce type de basket. » Alors bien sûr, un match de présaison NBA est fait de nombreuses largesses défensives mais le finaliste de l’EuroCup a essaimé quelques belles promesses…