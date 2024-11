Zaccharie Risacher plante 18 points à Sacramento, Pacôme Dadiet réalise son match référence en NBA !

Parfois très bon en présaison, à l’image de ce quart-temps à 16 points face à Charlotte, Pacôme Dadiet avait logiquement un peu disparu de la rotation des Knicks en ce début de saison. Jusqu’à cette semaine, où il a obtenu 40 minutes de jeu en l’espace de trois matchs. Utilisé 18 minutes la nuit dernière contre Washington, son record en carrière, l’ancien joueur du Ratiopharm Ulm en a profité pour signer son meilleur match dans la ligue avec 9 points à 3/7, 3 rebonds et 2 passes décisives lors de la large victoire de New York (134-106).

En face, alors que Washington était privé de Bilal Coulibaly (coup au niveau du visage), Alexandre Sarr a manqué de réussite. Le n°2 de la Draft a shooté à 4/12, dont 0/4 à 3-points, pour 8 points, 4 rebonds et 3 passes décisives en 24 minutes.

Pourtant, malgré Dadiet, le rookie le plus en vue a bien été le n°1 de la cuvée, Zaccharie Risacher. L’international français s’est offert sa deuxième marque offensive à Sacramento, avec 18 points (à 6/11), agrémentés de 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre. Il avait démarré très fort en scorant 9 des 11 premiers points d’Atlanta. L’ailier des Hawks a cependant vécu le final haletant à Sacramento sur le banc, certainement puni pour une balle perdue évitable commise à l’entame du money-time. En Californie, son équipe a engrangé sur le fil sa septième victoire de la saison (109-108).

Moins réjouissant, toutefois : les performances de Guerschon Yabusele depuis le retour de Joel Embiid dans la rotation des Sixers. En trois matchs aux côtés de son bourreau en finale olympique, l’Eurélien tourne à 3,3 points de moyenne. La sortie à Miami n’a pas échappé à la règle (3 points à 1/4, 4 rebonds et 1 passe décisive). Surtout, l’ancien intérieur du Real Madrid a obtenu son plus faible temps de jeu de la saison : 10 minutes seulement. Et il n’a pas été appelé sur le parquet avant la toute fin du troisième quart-temps ! Doté du plus mauvais bilan de NBA (2v-11d), à égalité avec Washington, Philadelphie est toujours à la dérive.