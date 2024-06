Zvezdan Mitrović est le nouveau coach du Cedevita Olimpija Ljubljana. Remercié en cours de saison 2023-2024 par le Galatasaray Istanbul, l’ancien coach de Monaco et de l’ASVEL va succéder à Zoran Martić.

Le club croato-slovène a terminé cinquième de la saison régulière de la Ligue adriatique (16 victoires et 10 défaites) avant de se faire sortir en deux manches par le Mega Basket Belgrade en quarts de finale des playoffs. La saison européenne a été plus compliquée encore avec une seule victoire en 18 rencontres dans le groupe de Paris en EuroCup.

Vainqueur de l’EuroCup en 2021, Zvezdan Mitrović aura à cœur de faire remettre le club de Ljubljana sur le devant de la scène.

