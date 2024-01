Après l’effondrement du Galatasaray face à Dijon, Zvezdan Mitrovic aurait été remercié !

L’incroyable retour de la JDA Dijon sur le parquet du Galatasaray Istanbul (93-96) a fait des dégâts. Régulièrement vaincu par Laurent Legname et le club bourguignon lors de son époque française (en finale de la Leaders Cup 2020 avec l’ASVEL ou en demi-finale du championnat 2021 avec Monaco), Zvezdan Mitrovic (53 ans) aurait été remercié par l’institution stambouliote.

🚨 Galatasaray Ekmas, taraftara küfreden ve tribünlerle kavga eden Başantrenör Zvezdan Mitrović’in sözleşmesini tek taraflı feshetti. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 31, 2024

Yağız Sabuncuoğlu, le journaliste qui a révélé l’information, évoque des insultes envers les supporters et une bagarre en tribunes, mais aucune vidéo ne vient accréditer un tel comportement, si ce n’est une séquence où l’on voit le Monténégrin répondre à un fan en regagnant le couloir du Sinan Erdem Dome.

Basketboldaki rezalete dur diyecek bir Galatasaray yöneticisi yok mu?

Dünyanın en popüler 2. branşı basketbolda, GS markasını küçük düşürenler için kimse hesap sormayacak mı?

Aylardır bu koçla olmaz diyoruz, paramızla rezil oluyoruz diyoruz yazık günah değil mi bu taraftara? pic.twitter.com/Z2JJEIO1C7 — Eyüp Yıldız (@eyupyildiz) January 30, 2024

« Je ne vois pas de raison de démissionner »

Écœurés par l’effondrement du Galatasaray, certains supporters avaient appelé à la démission de Zvezdan Mitrovic à l’issue de la défaite. Le triple meilleur entraîneur du championnat de France a d’ailleurs répondu à la question en conférence de presse, avec une vraie pointe d’agacement. « Je ne vois pas de raison de démissionner. C’est la première fois que quelqu’un vient en conférence de presse et me pose une telle question, c’est très professionnel… (ironique) Peut-être que vous pouvez me virer, j’attends (à destination du journaliste). Nous sommes qualifiés pour le Top 16, je fais de mon mieux sur le banc pour ce club mais peut-être que vous connaissez le basket mieux que moi. On a détruit cette équipe de Dijon pendant 30 minutes mais malheureusement, je n’ai pas de télécommande à ma disposition pour m’assurer qu’on continue et on a fait des erreurs… Sur les 13 derniers matchs, on a 11 victoires (9 en réalité, ndlr). Mais je vois que tout le monde veut trouver un coupable pour ce soir. Pour répondre à votre question, je ne veux pas démissionner. »

Sans emploi depuis son départ de l’AS Monaco en décembre 2021, Zvezdan Mitrovic avait rejoint le Galatasaray en mai 2023. Il avait réussi sa première mission d’emmener le club stambouliote en playoffs du championnat turc en remportant les deux dernières rencontres de la saison régulière. Mais le club vainqueur de l’EuroCup 2016 (face à la SIG Strasbourg) est actuellement en position délicate : 7e en BSL (9v-9d) et doté de deux défaites sur ses deux premières sorties du Top 16 de la BCL.