0/4 pour les clubs français en EuroCup : l’ASVEL et Lattes-Montpellier peuvent espérer, Angers moins

Ces 1/8e de finale aller de l’EuroCup Women ne resteront pas spécialement dans les annales du basket français… Pour cause, après le revers de Villeneuve-d’Ascq mercredi à Madrid (65-75), aucun des trois autres représentants français n’a su relever la barre ce jeudi.

Pourtant, il convient de nuancer les situations. Pour l’ASVEL et Lattes-Montpellier, l’affaire reste encore largement jouable, avec des défaites respectives de 5 et 6 points (72-77 à Galatasaray, 56-62 à Keltern). Les deux équipes pourront toutefois avoir des regrets : dans leur remake de la finale 2013, les Lyonnaises pointaient à +13 dans le premier quart-temps (23-10) et étaient toujours devant à l’orée de la dernière minute (70-69), avant der s’écrouler). De son côté, le BLMA a vécu un dernier quart-temps cauchemar en Allemagne (de 43-47 à 62-53), avant de sauver les meubles sur un tir primé au buzzer d’Ana Suarez.

En revanche, cela sera beaucoup plus difficile pour Angers, battu à domicile (52-64). Mais il fallait s’y attendre puisque l’UFAB affrontait le favori de la compétition, le Besiktas Istanbul, tout juste renforcé par une ancienne star de LFB, Alexis Peterson (1 point et 4 passes décisives). Là-aussi, l’écart est un peu lourd pour les Angevines, encore dans le coup à la 39e minute (52-57). De quoi, pratiquement, satisfaire Aurélie Bonnan, interrogée par Ouest France. « On n’encaisse que 64 points face à une équipe de ce niveau-là et c’est ça, c’est vraiment très positif. […] Je suis très fière de mes joueuses, je n’ai pas trouvé qu’on jouait contre une équipe qui nous a surdominées… »