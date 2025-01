Villeneuve-d’Ascq devra remonter un déficit de 10 points face à l’Estudiantes Madrid

Mercredi soir, l’Entente sportive Basket de Villeneuve-d’Ascq – Lille Métropole, championne de France en titre et finaliste surprise de l’EuroLeague la saison dernière, s’est inclinée face à Estudiantes Madrid (75-65) lors du huitième de finale aller de l’EuroCup. Une prestation en demi-teinte qui place les Nordistes dans une position délicate avant le match retour, programmé le 15 janvier au Palacium.

Une entame à l’avantage des Madrilènes

Les joueuses d’Estudiantes ont pris le contrôle de la rencontre dès les premières minutes. Si Villeneuve-d’Ascq a brièvement mené au score, durant seulement 70 secondes, les Espagnoles ont rapidement inversé la tendance. Portées par une ambiance survoltée dans leur salle, elles ont imposé leur rythme grâce à une Angela Salvadores efficace (15 points, 4 rebonds, 4 passes) et à l’apport complet de l’Australienne Marena Whittle (14 points, 5 rebonds, 4 passes).

Malmenées, les Nordistes ont vu leurs adversaires creuser un écart significatif, allant jusqu’à 14 points dans le troisième quart-temps (50-36). Incapables de rivaliser sur la durée, les joueuses de Maxime Bézin ont peiné à trouver des solutions offensives. Marie Paule Foppossi (1,84 m, 26 ans), meilleure marqueuse côté français avec 12 points, n’a pas suffi pour relancer son équipe.

Un sursaut tardif mais insuffisant

Dans le dernier quart-temps, Villeneuve-d’Ascq a tenté de réagir, profitant d’un moment de flottement de la part des Madrilènes. La récente recrue Kadiatou Sissoko (6 points dans la dernière période) et Aminata Gueye (4 points) ont permis à l’ESBVA de revenir à seulement quatre longueurs (64-60) à un peu moins de cinq minutes de la fin. Mais l’équipe d’Estudiantes, grâce à Salvadores et Patricia Bura, a rapidement repris ses distances pour s’assurer une victoire confortable.

Un défi de taille au match retour

Avec cette défaite par 10 points d’écart, les championnes de France devront s’imposer par plus de 10 points lors du match retour pour espérer rallier les quarts de finale. Une mission difficile mais pas impossible pour les Nordistes, qui pourront compter sur leur public et une dynamique plus favorable dans leur salle.

❌ 𝗟𝗘𝗦 𝗚𝗨𝗘𝗥𝗥𝗜𝗘̀𝗥𝗘𝗦 𝗢𝗡𝗧 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗨 𝗨𝗡𝗘 𝗕𝗔𝗧𝗔𝗜𝗟𝗟𝗘, 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗣𝗔𝗦 𝗟𝗔 𝗚𝗨𝗘𝗥𝗥𝗘 ! ⚔️ Les Guerrières s’inclinent de 10 points ce soir en Espagne dans ce 8ème de finale aller de l’@EuroCupWomen. (75-65)#AllezLesGuerrières #EuroCupWomen pic.twitter.com/30ZaBkjk6t — ESBVA-LM (@ESBVALM) January 8, 2025

Les autres équipes françaises en lice

Trois autres clubs français vont jouer ce jeudi leur match aller des huitièmes de finale d’EuroCup. L’ASVEL se déplace à Galatasaray, Lattes-Montpellier joue chez les Allemandes de Keltern alors qu’Angers reçoit Besiktas.