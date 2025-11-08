Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

12e revers consécutif pour Zacharie Perrin et Hambourg, toujours sans victoire

Allemagne - Zacharie Perrin et Hambourg ont enchaîné un douzième revers consécutif toutes compétitions confondues. Battus 85-73 à Braunschweig vendredi soir, les Towers n’ont toujours pas remporté le moindre match en BBL ou en EuroCup cette saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
12e revers consécutif pour Zacharie Perrin et Hambourg, toujours sans victoire

Encore une défaite pour Hambourg en ce début de saison 2025/2026

Crédit photo : Veolia Towers Hamburg / Christian Schlüter

Rien ne va pour Zacharie Perrin (2,08 m, 21 ans) et Hambourg. Toujours à la recherche de leur première victoire en 2025/2026, les Hamburg Towers se sont inclinés une nouvelle fois vendredi soir, sur le parquet de Braunschweig (85-73), lors de la 7e journée de BBL.

– Journée 7

Braunschweig trop solide à domicile

Dans une Volkswagen Hall bien garnie (3 571 spectateurs), Braunschweig a rapidement pris le contrôle du match. Le trio Grant Sherfield (16 points), David N-Guessan (15 points) et Luka Scuka (13 points) a porté les locaux, qui ont su contenir Hambourg à 73 points. Côté visiteurs, le Français Zacharie Perrin a livré une prestation correcte avec 8 points, 5 rebonds et 1 passe décisive en 16 minutes et la récente recrue Martin Breunig a contribué à hauteur de 7 points et 8 rebonds en 23 minutes. Insuffisant pour une équipe qui n’a jamais vraiment réussi à inverser la tendance.

LIRE AUSSI

Une série noire qui s’allonge

Avec cette défaite, Hambourg affiche désormais un inquiétant bilan de 0 victoire en 6 matchs de championnat et 0 victoire en 6 matchs d’EuroCup fermant la marche aussi bien en BBL que sur la scène européenne. Douze revers de rang, donc, pour les hommes de Benka Barloschky, qui peinent à trouver la bonne formule des deux côtés du terrain. Les Hambourgeois se déplaceront à la Hala Stulecia le 11 novembre prochain pour défier les Polonais de Slask Wroclaw pour la 7e journée d’EuroCup avec l’espoir d’ouvrir enfin le compteur de victoire.

Hambourg
Hambourg
Suivre
Allemagne
Allemagne
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EasyCredit BBL
00h0012e revers consécutif pour Zacharie Perrin et Hambourg, toujours sans victoire
Betclic ELITE
00h00Strasbourg fait tomber le leader manceau, Nanterre et Bourg s’imposent à l’expérience, Chalon s’offre le derby face à Dijon
NCAA
00h00Débuts réussis pour Téa Cléante avec Penn State
NM1
00h00Andre Norris frappe fort pour sa première avec le SCABB LAB
Betclic Élite
00h00Nancy a remporté « un vrai combat » face à Cholet, selon Sylvain Lautié
Betclic ELITE
00h00La lente « redécouverte de l’ÉLITE » de Jonathan Jeanne
LBWL
00h00Basket Landes reste leader, Bourges arrache la victoire contre Landerneau, les Flammes enchaînent face à l’ASVEL
Dominique Malonga connaît son équipe pour sa première saison dans la ligue Unrivaled
WNBA
00h00Dominique Malonga rejoint Paige Bueckers au Breeze dans la ligue Unrivaled
Jeremiah Hill après son buzzer beater sur le parquet de l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00« Il savait qu’il allait le mettre » : Une semaine après son buzzer beater, Jeremiah Hill et Chalon prêts pour le derby face à Dijon
Lucas Demahis-Ballou déborde Donovan Donaldson, qu'il devrait remplacer à Aix-Maurienne
ELITE 2
00h00Lucas Demahis-Ballou vers un prêt à Aix-Maurienne pour remplacer Donovan Donaldson
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Wembanyama et San Antonio retrouvent la victoire, Sarr à 20 points, Diabaté en double-double, Raynaud quasiment
NBA
00h00Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
NBA
00h00Jalen Green explose pour ses débuts avec Phoenix contre les Clippers : un record d’entrée et la victoire pour l’ancien joueur de Houston
NBA
00h00Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
1 / 0