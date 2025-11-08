12e revers consécutif pour Zacharie Perrin et Hambourg, toujours sans victoire

Rien ne va pour Zacharie Perrin (2,08 m, 21 ans) et Hambourg. Toujours à la recherche de leur première victoire en 2025/2026, les Hamburg Towers se sont inclinés une nouvelle fois vendredi soir, sur le parquet de Braunschweig (85-73), lors de la 7e journée de BBL.

Braunschweig trop solide à domicile

Dans une Volkswagen Hall bien garnie (3 571 spectateurs), Braunschweig a rapidement pris le contrôle du match. Le trio Grant Sherfield (16 points), David N-Guessan (15 points) et Luka Scuka (13 points) a porté les locaux, qui ont su contenir Hambourg à 73 points. Côté visiteurs, le Français Zacharie Perrin a livré une prestation correcte avec 8 points, 5 rebonds et 1 passe décisive en 16 minutes et la récente recrue Martin Breunig a contribué à hauteur de 7 points et 8 rebonds en 23 minutes. Insuffisant pour une équipe qui n’a jamais vraiment réussi à inverser la tendance.

Une série noire qui s’allonge

Avec cette défaite, Hambourg affiche désormais un inquiétant bilan de 0 victoire en 6 matchs de championnat et 0 victoire en 6 matchs d’EuroCup fermant la marche aussi bien en BBL que sur la scène européenne. Douze revers de rang, donc, pour les hommes de Benka Barloschky, qui peinent à trouver la bonne formule des deux côtés du terrain. Les Hambourgeois se déplaceront à la Hala Stulecia le 11 novembre prochain pour défier les Polonais de Slask Wroclaw pour la 7e journée d’EuroCup avec l’espoir d’ouvrir enfin le compteur de victoire.