Pierric Poupet après le revers de l’ASVEL à Dijon : « On a manqué d’énergie, mais cela se comprend »

Deux jours après une performance mémorable sur le parquet de l’Anadolu Efes Istanbul en EuroLeague, l’ASVEL a concédé une défaite logique face à Dijon (89-75) en Betclic ELITE. Un revers que l’entraîneur Pierric Poupet attribue avant tout à la fatigue accumulée.

La fatigue, un facteur déterminant

Revenue tardivement d’Istanbul samedi soir après sa victoire en EuroLeague, l’ASVEL n’a pas réussi à enchaîner. À Dijon, les Villeurbannais ont semblé manquer de jus, particulièrement en défense, un aspect du jeu pourtant essentiel face à une équipe dijonnaise de qu.

« On n’est pas passé de demi-héros à moins que rien en 48 heures, a déclaré Pierric Poupet dans Le Bien Public. Cette équipe a réalisé un exploit il y a deux jours. Ce soir, on a manqué d’énergie, mais cela se comprend. Quand on n’a pas d’énergie, tout être humain cherche à se rassurer, et parfois cela peut passer par des réflexes individualistes. »

L’ASVEL a notamment peiné à imposer son impact physique dès le début de la rencontre, une lacune soulignée par son coach : « Faire trois fautes dans le premier quart, c’est trop peu. On les a laissés croire que c’était jouable, et Dijon en a profité pour développer son jeu offensif. »

Dijon, un adversaire sous-estimé ?

L’entraîneur villeurbannais a également tenu à souligner les qualités de Dijon, une équipe qu’il considère comme sous-évaluée dans le championnat après un début de saison compliqué (9 défaites en 14 matches avant la rencontre). Avec 29 passes décisives au compteur, les Bourguignons ont su exploiter les largesses défensives de l’ASVEL et contrôler le tempo du match.

« Dijon n’est pas à sa place, a affirmé Poupet. C’est une grande équipe, et ce genre de match offensif va naturellement dans leur sens. »

Une défense absente

Théo Maledon (1,93 m, 23 ans), meneur/arrière de l’ASVEL, a aussi regretté les failles défensives de son équipe : « On les a trop laissés jouer librement, et cela leur a permis de se mettre en confiance. C’était dur de les stopper. »

Malgré cette défaite, le joueur reste optimiste : « Cela reste une seule défaite. On doit repartir au travail et se concentrer sur la suite. »

Regarder vers l’avant

Pour l’ASVEL, cette défaite peut être vue comme un accident dans un calendrier surchargé. Entre le championnat et l’EuroLeague, les Villeurbannais devront vite tourner la page et retrouver l’énergie nécessaire pour rester compétitifs sur tous les fronts. Car dès ce mardi ils reçoivent le Partizan Belgrade à la LDLC Arena.