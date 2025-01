Dijon s’offre l’ASVEL : le petit exploit qui va enfin lancer la saison de la JDA ?

La saison dernière, la JDA Dijon était déjà passée toute proche de l’emporter face à l’ASVEL. À l’époque, Timothé Luwawu-Cabarrot avait évité de manière in-extremis à Villeurbanne une défaite en Bourgogne. Cette fois, face à un collectif dijonnais au rendez-vous, guidé par leur intérieur Christian Sengfelder (28 points), c’est bien l’équipe de Laurent Legname qui l’a emportée (92-71).

Une victoire qui fait du bien 😤 Solide prestation des hommes de Laurent Legname qui s'imposent de plus de 20 points 💪@jdadijonbasket #BetclicELITE pic.twitter.com/xh9cILRDeV — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) January 12, 2025

La JDA portée par son collectif et le record de Christian Sengfelder

Empêtrée dans le bas du classement de Betclic ELITE depuis le début de la saison, la JDA Dijon a peut-être signé le premier succès d’une série qui lui permettra de s’en extraire. Le club côte-d’orien a en tout cas réalisé l’un de ses meilleurs matchs de la saison, dominant presque de bout en bout l’ASVEL, qui restait pourtant sur un probant succès en EuroLeague chez l’Anadolu Efes, le premier depuis 1997.

Mais au palais des sports Jean-Michel-Geoffroy, le club lyonnais n’a pas réussi à imposer ses qualités athlétiques face aux partenaires de Christian Sengfelder. Ce dernier (14 points en MT1), bien aidé par Ilias Kamardine (13 points dont 12 en MT1), a permis à Dijon de s’échapper dans le 2e quart-temps (45-36, 20′). Dominatrice dans la peinture (24/32 à 2-points), la Jeanne d’Arc n’a jamais laissé filer son avantage, bien aidée par son international allemand, auteur de son nouveau record de points en Betclic ELITE (28 à 11/14 aux tirs pour 30 d’évaluation). Très peu adroite dans tous les secteurs (moins de 50% à 2-points, 26% à 3-points et 16/24 aux LFs), l’ASVEL n’a jamais pu retourner la situation.

ALLEY-OOP DU LOGO 🤯 Axel Julien en mode quarterback qui sert parfaitement Allan Dokossi 🏈🎯@jdadijonbasket #BetclicELITE | @DAZN_FR pic.twitter.com/JINamz1nPy — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) January 12, 2025

Le début de la remontée pour Dijon ?

Ainsi, la JDA Dijon termine la phase aller à la 11e place et rejoint un petit groupe d’équipes à 6 victoires pour 9 défaites (Limoges, Nanterre, Élan Chalon et Gravelines-Dunkerque). Et l’équipe de Laurent Legname pourra tenter de poursuivre sa mission de remontée au classement avec une série de matchs à sa portée (Le Portel, Nancy et La Rochelle). Quant à l’ASVEL, elle laisse Cholet lui reprendre une victoire d’avance en tête du championnat.