17 rebonds, le record de Garance Rabot (Lattes-Montpellier)

Garance Rabot (1,78 m, 22 ans) continue de noircir les colonnes statistiques avec Lattes-Montpellier. Du haut de son mètre 79, l’ailière est quatrième au classement de la moyenne aux rebonds. Il faut dire que la joueuse du BLMA a a signé une performance remarquable ce dimanche 1er décembre, lors du choc entre les Gazelles et Basket Landes.

Dans cette véritable guerre de tranchées, qui s’est terminée sur le score de 52 à 39 en faveur des Héraultaises, l’ancienne joueuse de l’ASVEL Féminin a capté le total de 17 rebonds. Il s’agit tout simplement du record de la saison. Après six matches, la Girondine tourne à 8 rebonds de moyenne, en plus de ses 8,5 points et 3 passes décisives. De quoi tourner à 11,8 d’évaluation en 28 minutes de moyenne.