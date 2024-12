Charnay tombe, Lattes-Montpellier domine Basket Landes et Carla Leite délivre Villeneuve d’Ascq

Dans les trois matches de ce dimanche 1er décembre en LFB, le BLMA s’est nettement imposé à domicile face à Basket Landes (52-39). Dans le même temps, Villeneuve d’Ascq a confirmé avec une victoire face au Tarbes Gespe Bigorre (67-65). Enfin, le leader Charnay a perdu à domicile contre les Flammes Carolo (70-73).

Garance Rabot et le BLMA écœurent Basket Landes

Avec seulement 10 points marqués en 13 minutes, Basket Landes n’a pas réussi à trouver les ressources nécessaires pour bousculer une équipe de Lattes-Montpellier très efficace offensivement. En tête sur le score de 17-10 après dix premières minutes sérieuses, les joueuses de Valéry Demory ont rapidement pris leurs distances dans cette première mi-temps grâce notamment à l’efficacité de la paire Romane Bernies (12 points, 3 rebonds et 5 passes décisives) – Garance Rabot (8 points, 17 rebonds et 3 passes décisives). En manque cruel d’adresse, les joueuses de Julie Barennes ont subi les foudres adverses. Avec 15 points d’avance à la pause (34-19), Lattes-Montpellier a imposé son rythme. Revenues sur le parquet avec de bien meilleures intentions, les Landaises ont pourtant tout tenté pour inverser la tendance, en vain. Bien revenu au terme du troisième quart-temps, Basket Landes a repris un éclat pour finalement s’incliner lourdement à l’extérieur (52-39).

Carla Leite et Villeneuve d’Ascq renversent Tarbes

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, le Villeneuve d’Ascq s’est imposé de justesse face à Tarbes (67-65). Dominatrices au rebond et dans la raquette, les Tarbaises ont pourtant pu s’appuyer sur une Murjanatu Musa omniprésente (16 points et 11 rebonds) pour faire la différence en début de rencontre. En tête de 6 points à la mi-temps (29-35), les joueuses de François Gomez ont fini par craquer en toute fin de match. Face à leur ancienne équipe, Carla Leite (12 points et 6 passes décisives) et Marie-Paule Foppossi (17 points et 5 rebonds) ont brillé, offrant ainsi un précieux succès à l’équipe de Rachid Méziane. C’est la meneuse varoise qui a marqué le 3-points de la victoire à 3 secondes de la fin, avec la faute qui plus est.

😱 Le game winner complètement dingue de Carla Leite pour @ESBVALM 🤯 ✅ 3+1 et la victoire des Guerrières ⚔️#LaBoulangereWonderligue pic.twitter.com/LE7oTThDLg — LFB (@basketlfb) December 1, 2024

Charnay défait par les Flammes Carolo

Enfin, les Flammes Carolo ont enchaîné après leur succès contre Bourges la semaine passée. Cette fois, les Ardennaises l’ont emporté chez le leader du championnat, Charnay (70-73). Il faut dire que Ornella Bankolé (17 points) confirme son retour en forme. Pour le CBBS, Maëva Djaldi-Tabdi a eu l’opportunité d’égaliser en toute fin de rencontre, opportunité manquée. Cette défaite permet à Bourges et Angers de revenir à hauteur de Charnay (6 victoires et 2 défaites). Au point-average particulier, les Tango sont même devant.