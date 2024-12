L’ASVEL n’y arrive toujours pas à Bourges, La Roche Vendée s’adjuge le match de la peur

Rares sont les terres aussi inhospitalières que le Prado pour l’ASVEL… L’équipe lyonnaise a subi samedi sa onzième défaite consécutive à Bourges (71-82), sa 20e en 21 rencontres. Les Tango ont largement maîtrisé les débats, pointant jusqu’à +24 au cœur du quatrième quart-temps (78-54, 34e minute) grâce à un Big Three Kariata Diaby– Alix Duchet – Pauline Astier, toutes trois à créditer de 17 points. Mention spéciale à cette dernière qui a ajouté 6 rebonds et 6 interceptions, en plus d’une remarquable efficacité aux tirs.

Angers repart de l’avant

Face à Charleville-Mézières ce dimanche après-midi à la maison, le leader Charnay aura une certaine pression pour conserver sa première place, d’autant plus qu’Angers l’a également emporté. L’UFAB a brisé une série de deux défaites de rang à Landerneau (66-49), grâce à un dernier quart-temps remarquable (21-5) sous la houlette d’Ameryst Alston (21 points à 6/16, 5 rebonds et 2 passes décisives). « Je salue le match des filles, qui ont su partager le ballon et défendre fort pour se projeter. C’est une victoire collective, tout le monde a apporté du fait de notre choix de faire plus tourner », savoure Aurélie Bonnan, interrogée par Ouest France.

Beaucoup plus en bas du classement, La Roche Vendée a remporté le match qu’il ne fallait pas perdre (74-72 à Chartres), entre deux des trois lanternes rouges. Sauvé par un contre décisif de Jade Philipps sur la tentative de Frida Eldebrink au buzzer, le RVBC a fait la différence en deuxième mi-temps (de 47-57 à 74-67), avant de se faire très peu dans le money-time, n’inscrivant plus le moindre panier dans les trois dernières minutes. Reste que les coéquipières de Brooke McCarty–Williams (24 points à 9/12) ont engrangé leur premier succès de la saison à l’extérieur, peut-être primordial dans la course au maintien. « C’est un match où on s’est accroché, où on s’est battu. C’est en défense qu’on a fait la différence avec une grosse solidarité et un meilleur jeu offensif », se réjouit le coach Emmanuel Body au micro d’Ouest France.