Garance Rabot continue d’affoler les compteurs avec Lattes-Montpellier

Garance Rabot (1,80 m, 21 ans) a saisi l’opportunité. Alors que Lattes-Montpellier clôture la saison 2023-2024 avec un effectif des plus court, la Girondine ne cesse d’impressionner.



Arrivée au BLMA en 2022 après son cursus au centre de formation de l’ASVEL Féminin, l’ancienne joueuse de Talence a profité de l’espace qui lui a été donné dans un effectif raccourci en raison d’une situation économique complexe pour gagner en responsabilités et se mettre en valeur. Déjà MVP de la 17e journée de la LFB grâce à son chantier contre Basket Landes (22 points, 13 rebonds et 6 interceptions pour 37 d’évaluation), Garance Rabot a remis ça lors de la victoire des Gazelles 87-84 chez La Roche Vendée. En 32 minutes, l’ailière a cumulé 16 points à 6/9 aux tirs, 8 rebonds et 5 passes décisives pour finir à 30 d’évaluation.



Des statistiques moyennes doublées

Appelée à dépanner au poste 4 suite à la blessure de Kyara Linskens et le départ de Marième Badiane, Garance Rabot se révèle être un véritable couteau suisse comme en attestent ses statistiques en LFB : 6,1 points à 53,4% de réussite aux tirs, 5,4 rebonds et 2,2 passes décisives pour 11,9 d’évaluation en 23 minutes. Des statistiques qui ont doublé par rapport à la saison 2022-2023 (6,4 d’évaluation en 17 minutes). « Avec les départs et blessures, mon rôle a peut-être un peu évolué, on attend plus de moi sur le côté offensif. Physiquement et athlétiquement, je suis à l’aise, ce qui me permet d’enchaîner les courses et les efforts », assumait-elle mi-mars dans les colonnes du Midi-Libre.

Après avoir validé sa place dans le Top 4 de la saison régulière de la LFB grâce à sa victoire contre La Roche Vendée, Lattes-Montpellier et Garance Rabot veulent maintenant créer la surprise en playoffs.