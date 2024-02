Bourges s’adjuge le choc contre l’ASVEL, l’inattendue Garance Rabot offre une victoire surprise au BLMA

Et si le Top 2 s’était dessiné ce dimanche après-midi au Prado ? Grâce à un dernier tir décisif d’Anita Steinberga (11 points, 7 rebonds et 2 passes décisives), Bourges a battu l’ASVEL (79-77), prenant deux longueurs d’avance, ainsi que le panier-average, sur l’équipe lyonnaise. Soit un gouffre à six journées de la fin.

Devant 5 027 spectateurs, les Tango ont d’abord maîtrisé leur sujet, grâce notamment à un 13-0 au milieu du second quart-temps (42-28, 16e minute). Mais les coéquipières de Sarah Michel-Boury (7 points à 3/13, 8 rebonds, 8 passes décisives et 6 interceptions) ont fini par se faire peur face à la zone rhodanienne, laissant l’ASVEL égaliser grâce à trois lancers-francs de Marine Johannès (25 points). Toutefois, les joueuses de David Gautier ont été trop dispendieuses pour créer un vrai hold-up.

Lattes-Montpellier créé la surprise

Une excellente opération jusqu’au bout pour Bourges puisque Basket Landes, son alter-ego de la 2e place, a chuté dans l’Hérault, face à une équipe de Lattes-Montpellier pourtant diminuée par le départ de Marième Badiane, les blessures de Kyara Linskens et Alisia Jenkins, et la seule présence d’Elodie Naigre à l’intérieur. Les Montoises ont perdu pied au cœur de la seconde mi-temps, encaissant un 0-14 (de 47-54 à 61-54), avant de définitivement s’incliner en prolongation (72-77). Un exploit pour le BLMA qui ne comptait que sept professionnels (dont quatre joueuses à plus de 40 minutes), renforcées par les jeunes Anouk Brun et Sara Caetano.

Pour créer l’exploit, il fallait une prestation irrationnelle et celle-ci est venue de la jeune Garance Rabot (22 ans), cantonnée à 2,9 points jusque-là. Déjà auteure de 21 points en EuroCup plus tôt dans la semaine, l’ancienne joueuse de Saint-Delphin a signé le match d’une carrière avec 22 points à 8/12, 13 rebonds, 5 passes décisives et 6 interceptions. Tout en n’oubliant pas d’être clutch avec un 100% sur la ligne des lancers-francs à 13 secondes du buzzer final pour arracher la prolongation. Et si elle est l’héroïne héraultaise de l’après-midi, Bourges peut aussi la remercier. Le revers de Basket Landes permet aux Tango de compter désormais une longueur d’avance, en plus du panier-average, à la seconde place de LFB. Presque déjà décisif ?