19 points en 16 minutes : rendement express pour Evan Fournier contre Barcelone

En cette fin octobre – début novembre, Evan Fournier semble monter en puissance. Après ses 15 points lors du derby athénien en championnat dimanche, puis avoir été responsabilisé défensivement sur Facundo Campazzo contre le Real Madrid mardi, l’international français a été très efficace contre le FC Barcelone.

Dans la large victoire de l’Olympiakos face au club catalan ce jeudi 31 octobre (95-74), Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) a marqué 19 points en seulement 16 minutes de jeu ! L’arrière n’a loupé aucun tir à 2-points (3/3), comme sur la ligne des lancers francs (4/4), en étant également adroit derrière l’arc (3/6 à 3-points). Il a notamment eu un gros coup de chaud en début de 3e quart-temps, marquant 10 des 12 premiers points de l’Olympiakos durant cette période. Le natif de Charenton a également pris 3 rebonds et réalisé 2 passes décisives pour 3 ballons perdus.

Les 19 points d’Evan Fournier contre Barcelone constituent son 2e meilleur total en EuroLeague, après ses 20 unités inscrits chez l’Anadolu Efes mi-octobre. Avec ce beau succès contre Barcelone, l’Olympiakos repasse en positif avec un bilan de 4 victoires pour 3 défaites cette saison.

