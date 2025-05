21 points et 26 d’évaluation : Noa Essengue débute fort les playoffs de BBL contre l’Alba Berlin

Noa Essengue est bien rentré dans son dernier grand rendez-vous avec Ulm. Pour débuter les playoffs de Bundesliga, le Ratiopharm a réussi à l’emporter face à l’Alba Berlin (94-83), faisant respecter la logique de la saison régulière pour débuter cette série entre le 2e et le 7e de BBL.

« Assez relax » avant cette dernière ligne droite de la saison avec Ulm, comme il confiait à nos confrères de La République du Centre, Noa Essengue n’a pas pour autant fait de cadeaux à la future ex-formation d’EuroLeague.

Si les Berlinois ont eu le meilleur départ, avec un avantage de 27-20 après le premier quart-temps, Ulm a renversé la situation dès le deuxième quart-temps pour mener 45-40 à la mi-temps. Le tournant du match est venu des nombreuses fautes d’ALBA (35 fautes) et des 23 pertes de balle, qui ont permis à Ulm de tirer 44 lancers francs, contre seulement 14 pour Berlin. Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) s’est particulièrement distingué dans cet exercice, avec un parfait 13/13 aux lancers francs pour lui permettre notamment de totaliser 21 points au final (4/4 à 2-points, un seul échec à 3-points). « Nous savions que ce serait un match difficile et physique aujourd’hui, nos coaches nous ont bien préparés à cela », a déclaré le prospect NBA après la rencontre dans des propos retranscrits par le site officiel de la Bundesliga.

2006-born 🇫🇷 prospect Noa Essengue in G1 of the playoffs in Ulm's win over Alba Berlin:

21 PTS

1.750 PPP

4/5 FG

13/13 FT

4 REB

3 AST

1 TO

2 STL #NBADraft pic.twitter.com/SKLJ5OMdxU

— Spel (@spel81) May 17, 2025