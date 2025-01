24 points, un double-double et la victoire pour Raynaud et Batcho

Après une mauvaise semaine, Maxime Raynaud et Daniel Batcho ont su rebondir. Les deux intérieurs français ont gagné leurs deux matches de la semaine écoulée. Et ce week-end, ils ont signé une belle performance avec 24 points marqués, un double-double et une victoire à la clé.

Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) et le Cardinal ont écrasé les Virginia Cavaliers (88-65) pour faire basculer leur bilan dans le positif (3 victoires et 2 défaites) en ACC. L’ancien intérieur de Charenton a cumulé 24 points à 8/17 aux tirs et 8/9 aux lancers francs, 10 rebonds et 3 passes décisives en 32 minutes. Seul bémol, le champion d’Europe U20 2023 n’a pas marqué à 3-points (0/4).

He's on the national player of the year watch lists, put him on your own watch list too.

Daniel Batcho (2,10 m, 23 ans) a connu un match similaire. Son équipe de Louisiana Tech a cependant eu plus de mal à se défaire de Liberty (79-74) pour équilibrer son bilan dans la conférence USA (2-2). Cet autre ancien joueur de Charenton a cependant tout autant cartonné avec 24 points à 6/10 aux tirs et 12/15 aux lancers francs, 12 rebonds et 3 contres en 32 minutes.

Daniel Batcho continues to dominate in the paint, posting yet another double-double in a crucial win against Liberty.

The standout big man delivered an impressive 24 points, 12 rebounds, and 3 blocks. Batcho's efficiency has been nothing short of remarkable, as he currently… pic.twitter.com/FomhoBii8E

January 12, 2025